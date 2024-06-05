印度大選莫迪慘勝！國會席位未過半 分析：宗教神主牌不敵高失業
印度國會大選結果出爐，現任總理莫迪（Narendra Modi）並未如願獲得壓倒勝利，相反，莫迪的印度人民黨（BJP）在下議院543席議員中僅拿下240席，跟上屆相比，丟掉了63個席次，印度人民黨無法取得單獨過半，莫迪必須依賴盟友組成執政聯盟。分析指出，莫迪訴諸宗教與種族、主打印度教「神主牌」光環逐漸褪色，遭到飽受高失業與高通膨之苦的人民抵制。
記者倪浩軒/綜合報導
《衛報》報導表示，印度人民黨仍然是印度國會第一大黨，莫迪領導的「國民民主聯盟（NDA）」掌握了約292個國會席位，所以莫迪與印度人民黨宣稱贏得了選舉，但眾人心知肚明，這樣的結果與選前喊出要囊括400席的豪言壯語相差甚遠，幾乎可以被視為印度人民黨的失敗，在野聯盟拿下230餘席國會席位，士氣大振。
主要在野黨印度國大黨的主席哈格（Mallikarjun Kharge）表示，選舉結果是莫迪在「道德和政治上的失敗」，人民厭倦了印度人民黨散播仇恨的競選模式。
《衛報》報導分析，莫迪在選舉後期使用了許多更加兩極分化的宗教言論，敵視穆斯林，暗示穆斯林是印度社會中的「滲透者」，高舉印度教至上的神主牌，但受到高失業率和高通膨的影響，選民並不買單，選後莫迪恐怕必須將焦點放在推展更為務實的經濟政策。
《BBC》報導分析印度大選，指出這場宛如馬拉松、全球最大規模的民主投票活動結束後，在野陣營歡呼雀躍，而仍然贏得國會大第一大黨地位的印度人民黨卻顯得沮喪失望。
報導指出，「莫迪品牌」已經失去一些光彩，高失業、高物價、日益嚴重的貧富不均、有爭議的兵役改革、針對穆斯林的選舉策略，讓許多選民寧願疏遠莫迪。莫迪需要在新的任期中解決失業問題，透過擴大就業改善貧富不均，同時安撫充滿挫折的年輕人，且上述必須在聯合執政下完成，印度人民黨未能單獨過半，意味著莫迪必須更加依賴盟友的支持，對於已經習慣迅速專斷做出決定的莫迪來說，將是重大考驗。