特企／人氣日本梅酒冰沙驚艷登場！「全家」限量開賣

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CHOYA與全家便利商店首次獨家在台合作推出「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的「調酒冰沙」夢幻組合，延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，並選用日本最頂級梅子品種紀州南高梅汁，拌入天然水果果汁與蘋果丁調製成爽口的冰沙基底，再倒入60ml「The CHOYA至極梅酒」至冰沙中，讓CHOYA一秒化身微醺消暑的「調酒冰沙」！能同時品嘗到梅酒與水果冰沙的酸甜韻味，以及飽實南高梅果肉與蘋果丁帶來的多層次口感，在夏天來上一杯，煩惱和壓力都隨之消散！不喝酒的人也可以單獨購買無酒精的「The CHOYA梅子酷繽沙」，一起享受CHOYA的美好滋味。
6/25前限時優惠 享組合嘗鮮價
經典酒款「The CHOYA至極梅酒」選用100%日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣、飽滿圓潤，適合純飲、加冰飲用或作為調酒飲用。歡慶新品上市，即日起至6/25，購買60ml「The CHOYA至極梅酒」搭配「The CHOYA梅子酷繽沙」調酒冰沙組合優惠價119元，欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA