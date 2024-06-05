(G)I-DLE舒華見面會遭咒「跳樓」！粉絲看影片揪真兇 主辦發聲了
南韓女團(G)I-DLE近日在澳門舉辦特別粉絲見面會，當天有進行回答粉絲Q&A的環節，沒想到台下居然有一名女觀眾在成員舒華念出「怎麼紓解壓力」題目時，大聲一喊「跳樓」，引起不少粉絲不滿，也有微博網友指出該名女觀眾的位置，痛批她的惡意行為，也呼籲主辦單位將她列入黑名單，主辦單位後續也做出回應，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
舒華1日在澳門的見面會活動中，唸書粉絲的問題「怎麼紓解壓力」並翻譯成韓文，等待其他成員來回答問題，殊不知在雨琦回答「吃海底撈」時，台下卻有一名女觀眾大喊「跳樓」，因為當下該名粉絲的聲音跟雨琦回答問題的聲音有所重疊，所以一部份在現場的觀眾並沒有聽到，很多人都是在活動結束之後，回頭看影片才發現這件事，該女觀眾的行為也引起大批粉絲不滿。
後來在微博上，也有網友直接找到該名女觀眾的位置，氣憤表示：「線下anti的惡意行為，現場很多粉絲錄的影片都可以清楚聽到，希望此人出來跟葉舒華道歉！人是要為自己的言行負責的。」大批網友也要求主辦單位將該位女觀眾列入黑名單，別讓此人未來再參與任何相關活動，以便保護藝人安全。不少台灣粉絲在得知此事後，也在各個社群上掀起討論，紛紛心疼舒華碰到這樣的事，「那粉絲超沒水準，好心疼舒華」、「其他粉絲怎麼不過去罵那個女的啊。」
而在微博上的舒華中國粉絲團也在今（5）日更新貼文，透露主辦單位一直娛回應：「由於現場粉絲較多、設備聲音大，工作人員並未聽到相關言論，所以現場並未採取措施。」不過考慮到粉絲訴求，主辦單位會對那位相關人員進行核查，「但見面會門票是在大麥進行銷售的，我方無權限查詢，如果查到該票面人員信息，如屬實我司將在之後的活動中永久拉黑禁止其參加任何活動。」