「人間水蜜桃」壯壯五官變了？一張沙龍照讓粉絲認不出來：不像妳
壯壯（沈立心）擁有32D、24、36.5好身材，受封「人間水蜜桃」，目前為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，日前加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。壯壯日前在IG上傳一張沙龍照，或許是化大濃妝和打光角度，有粉絲直言：「不像妳的樣子！」認不出女神的長相。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，壯壯梳著一頭復古大波浪馬尾髮型，臉上濃妝豔抹，穿細肩帶小禮服回眸擺POSE，懷裡抱著一隻波斯貓，色調以黑白呈現，整體散發貴氣又神祕的風格，壯壯在配文寫下：「國際抱貓日！」貼文發布後，不少粉絲誇讚「好美」，不過也有人忍不住說：「有點不像妳的樣子！」
本月3日，壯壯分享一張幫夢想家應援的花絮照，她長髮盤起，戴上蝴蝶結髮夾，穿無袖連身窄裙的制服，跪在地上耍萌，有粉絲發現該張照片也有點不像本人，第一眼認為撞臉南韓「國民妹妹」IU（李知恩），不少人大讚：「可愛、性感集於一身」、「迷人」、「這張太頂了吧」、「讓我戀愛了！」
2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，D罩杯美胸一覽無遺，尤其招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。