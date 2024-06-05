馬斯克砸重金訓練AI！特斯拉至少花30億美元向輝達採購晶片
電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克誓言，將該公司打造為人工智慧（AI）和機器人領域的領導品牌，還說為此需要向輝達（Nvidia）購入高達8.5萬枚AI晶片，但美媒發現馬斯克購入的輝達AI晶片卻是先提供給了社群平台X，且訂單內容與他先前向外宣稱的數量不符。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，馬斯克今年4月在財報會議上表示，特斯拉對輝達H100s晶片的需求將增加至3.5萬~8.5萬之間。隔幾天又稱將在今年投注100億美元用於AI訓練，但該媒體取得一份輝達內部備忘錄，上頭紀錄下馬斯克將原先要給特斯拉的1.2萬枚H100GPU晶片優先提供給了X平台，同時原本X預期在一月、六月交貨的1.2萬枚H100晶片，則會轉而交貨給特斯拉。
報導指出，馬斯克此舉等同將「打造特斯拉AI能力」的目標往後延遲數月，同時報導內容也提到馬斯克實際的訂貨量以及2025年的訂單量，實際上也和特斯拉財報會議上所稱的8.5萬枚晶片、投注100億美元不符。
對此，馬斯克則坦言，輝達確實先將H100晶片轉給了X平台，但這是因為特斯拉目前「沒有地方用的到這些晶片」，他在X平台上解釋稱，特斯拉德州超級工廠的擴建工程完成之前，特斯拉沒有使用輝達晶片之處，因此只能先放在倉庫，但等到超級工廠完成，將成為5萬枚H100晶片訓練全自動輔助駕駛的地點。
至於投注100億美元用於AI訓練一事，馬斯克則回應稱這筆資金會有一半的支出用在特斯拉內部，但預測會向輝達進行採購的金額大約落在30到40億美元之間。