盼重振觀光！柯文哲端午連假「環騎遊花蓮」　2天行程曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳怡萱表示，如同上週末柯文哲與「小草」支持者在高雄共搭遊覽車出遊，本週則安排在花蓮，有吃、有玩、有運動，就是希望藉此深入台灣各個角落。尤其暑假將至，也希望能為花蓮宣傳觀光、振興當地經濟。
媒體關注柯文哲此行到花蓮，是否會遇到立委傅崐萁、縣長徐榛蔚，與其討論「花東三法」？吳怡萱回應，這次是民間活動，配合觀光推廣，一切順其自然；至於民眾黨對花東三法立場，認為「花東鄉親需要一條安全回家的路」，正如民進黨也曾大開支票要照顧花蓮人，不該執政後就跳票。
吳怡萱點名，曾參選花蓮立委的副總統蕭美琴，是否支持花東交通建設？林佳龍在交通部長任內也曾有相關規劃，兩人目前立場為何？吳怡萱強調，任何建設都需充分討論，進行環評、可行性評估，「花東三法」本來就不應該一整包處理，不管是環島高鐵、花東快或國六東延，應由國發會、交通部提出整體規劃，交通部2020年重啟的花東快可行性評估，8月即將出爐，民眾黨也會加以檢視。
李頂立補充，花東交通事關重大，既然過去執政黨的大官也都承認此事，就不可把責任都推給在野黨，說別人的提議是「錢坑」，那請問執政黨解決方案是什麼？在野黨也會落實監督責任。
記者也問，柯文哲5日晚間要去輔大演講，原傳出有學生抗議，是否擔心青鳥運動後民眾黨的年輕族群支持度下降？吳怡萱回應，學生有表達意見權利，我們也都尊重，歡迎學生來聽演講，柯文哲也會直球對決；民眾黨長期致力與年輕族群對話，柯文哲到各大學演講即為此目的。
媒體也關注民眾黨廢考監進度，吳怡萱表示，現在看來是民進黨自己內部對廢考監都有雜音，但民眾黨8位立委都已連署提案，也歡迎藍、綠陣營，在自家連署碰壁的委員，可以加入民眾黨連署，共同來推動籌組修憲委員會。也有記者問，民眾黨推動廢考監，卻推薦考委人選鄧家基，是否矛盾？吳怡萱回應，還是要依循現有的國家體制進行人才的舉薦，但民眾黨一直以來主張三權分立，廢考監是目標，並不會有影響。
有記者也問到，立法院推修法，調升原住民禁伐補償三讀，但民進黨立委包含吳思瑤卻加入連署後否決自己，甚至指其違憲。吳怡萱稱，從國會改革到原住民禁伐補償條例，民進黨立委一直打臉自己的提案，令人看不懂，民代應充分反映民意，不是服務政黨的工具。此事也令民進黨自家原民立委很尷尬，這也令人看不懂，到底是在為黨，或為人民發聲？