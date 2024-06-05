「17勇士大戰04活塞」誰贏？Jefferson：我都打過！勇士4：1勝出

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Wallace此前表示，「我們可以擊敗他們（勇士），一個簡單的事實是：他們在任何位置都無法與我們對位，Stephen Curry防守不佳，他必須防守Richard Hamilton ，或者你也可以看看，無論他們試圖派誰來守，都守不住Chauncey Billups。」Wallace還稱Tayshaun Prince的進攻能力被低估，直言勇士隊不習慣身體對抗，球隊內線Draymond Green身材太矮小等等，認為活塞將可以取得系列賽勝利。
對此Green自然是不屑一顧，很快回應表示，若兩隊真的能交手，那勇士每一場比賽不到半場就可以攻下72分，活塞長人根本根本無法在掩護中對位勇士射手。
這兩支球隊都有著輝煌的歷史，2004年的活塞隊在當年例行賽將對手場均得分控制在84.2分，這是NBA史上第3低的紀錄，然後在NBA總冠軍賽上，他們擊敗了Shaquille O'Neal和Kobe Bryant領軍的洛杉磯湖人隊。而2017 年的勇士隊，則是在2016年73勝勇士隊的陣容基礎上，用Kevin Durant取代Harrison Barnes，該年季後賽他們僅輸掉一場比賽就贏得了NBA總冠軍。
Jefferson：17勇士能贏04活塞
而對於這個「關公戰秦瓊」的戲碼，職業生涯從2001年開始，打到2018年的Jefferson表示，自己很有發言權，「這兩支球隊我在季後賽都遇到過，我認為17勇士打04活塞，將能以4：1贏得系列賽勝利。」
2004年，Jefferson的紐澤西籃網在季後賽以3：4不敵活塞；而在2017年，Jefferson所在的騎士在總冠軍賽上1：4不敵勇士。