端午節衝好市多！抽取式紙巾現折84元　大容量肌研化妝水獨家開賣

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並且好市多熱賣商品「肌研極潤保濕化粧水」，推出全新小熊維尼限定版包裝，台灣好市多獨家限定販售大容量組合，包含一瓶400ML的大容量包裝與兩瓶100ML的隨身瓶組合，售價759元。此款化妝水在全球熱銷突破一億瓶，
今年夏季必買美妝，還有曼秀雷敦SUNPLAY全新推出「海洋友善物理防曬乳液」，延續專為戶外防曬研發的品牌概念，首創海洋友善的純物理防曬配方，不含9大對海洋生物有害之成分，符合夏威夷及泰國法規，減少防曬品對環境生態的危害，並且採用環保包裝，使用30%環保再生塑料減少對自然的消耗及負擔，讓產品從內到外都為環境盡一份心力。
曼秀雷敦海洋友善物理防曬乳液，擁有SPF50+/PA++++最高防曬係數及寬頻防曬，且通過80分鐘極效防水防汗測試，同時抗高溫、耐磨擦，不管是在海灘、泳池中戲水，或是進行長時間戶外運動，都能有效阻隔紫外線的傷害；「親水防曬技術」能在戲水後或流汗後，直接塗抹於濕漉的肌膚上。加入曼秀雷敦獨創「InvisShield隱形防曬科技」打造輕薄好推勻的質地，在輕鬆享受陽光及海洋的同時，也友善環境愛護地球，是今夏防曬的全新選擇之一。