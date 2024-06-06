我的早餐在凱悅！高雄「美術 1 号院」五星名宅 交屋僅 199 萬起
房市回溫，越來越多人看重置產需求，但是買房要通盤考量，首先最重要的就是地點選擇了，有些人著重生活機能，有人希望鄰近學區，有些人則是考量長久居住的景致，高雄近年來也在交通與人口紅利的推波助瀾下，帶動房市活絡，有越來越多的人希望可以在「高雄」尋覓一個家。
生活中心/綜合報導
想要在高雄定居下來，選址的景致，也是打動買方的首要條件，像是近期掀起話題的「美術 1 号院」，頂著美術館特區，能將 13 萬坪綠意盎然的公園，盡收眼底的第一排美景，引發話題。還與凱悅酒店為鄰，提供超越五星飯店的享受，很多人住過凱悅，但只有少數人能擁有國際 hyatt 生活！與國際凱悅為鄰，不用飛出國，下樓就擁有悠游天地大美，以及公設會館享受，輕鬆自在遊走在凱悅與美術館之間，滿足層峰生活極致追求。
另外，「美術 1 号院」也位在黃金地段，高雄美術館匯集了藝術文創展演，成就不平凡的品味，這邊有大面積的綠地，蔓延著無處不在的愜意。而且基地是位在明誠四路、美術東二路口兩條主幹道上的稀有角地，還鄰近台鐵、捷運、輕軌，交通上可以說是四通八達、通勤便利。房型也是從 70 到 105 坪，享受大坪數的豪宅體驗，而且從訂金到交屋，只要 199 萬起。
超越台北豪宅的眼界，「美術 1 号院」成為高雄最國際的五星名宅，總統級的首富名人圈，就從高雄美術館這裡開始，與國際凱悅為鄰，打造「我的早餐在凱悅」的全新生活，且掌握著生活機能好、地段優異等優勢，又能為下一代尋覓一個人文薈萃的優良成長環境，讓財富能好好的代代延續。