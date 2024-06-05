當選是責任的開始 黃文益接任市黨部主委宣示1年內黨員要破5萬人
「當選就是責任的開始，現在就要捲起袖子做事，繼續擦亮民進黨的招牌。」民進黨高雄市黨部今(5)日舉辦第7、8屆黨部主委交接暨就職典禮，由市議員黃文益接任第8屆黨部主委，隨即宣布包括希望下次選舉民進黨籍里長增加至400位，讓更多民進黨籍里長一同挺高雄市政；其次是希望未來一年高雄市黨部黨員數能破5萬。
記者郭凱杰／高雄報導
民進黨高雄市黨部主委選舉日前由市議員黃文益以57.2%得票率勝出，今天舉行交接暨就職典禮，第7屆主委許智善將黨部印信交接給黃文益；黃文益也簽署任內首份公文，任命黨部執行長郭春津。包括立委許智傑、李昆澤、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑及議員林智鴻等人都到場觀禮。
黃文益除感謝歷任主委為市黨部的付出外，現場更宣示即日起要開始衝刺黨員數，並許下一年內黨員要突破五萬人的目標，黃文益笑說高雄是全國黨員人數最高的縣市，代表市民對黨的認同，「業績」高的介紹人，更要邀請黨主席賴清德親自見證。黃文益強調，當選就是責任的開始，現在就要捲起袖子做事，繼續擦亮民進黨的招牌。
黃文益也宣示黨部接下來兩大核心任務，一是高雄里長數有890位，其中民進黨籍301位，希望下次選舉民進黨籍里長增加至400位，讓更多民進黨籍里長一同挺高雄市政。
另外，就是大量招募黨員，黃文益指出，這次高雄市黨部選舉，有效黨員為4.7萬位，是全台黨員數最多的黨部，但壯大台灣基本盤很重要，他將進行招募黨員的競賽，希望大家努力招募黨員入黨，招募數量最多的前五名，他會向賴清德爭取見面機會，讓大家有共同努力目標，未來一年高雄市黨部將大量招募黨員，希望讓黨員數破5萬。
此外，為落實賴清德主張黨部公益化、與人民站在一起，黃文益也公布將於8月底協同民間團體舉辦屬於年輕人「電音派對」，11月則規劃舉辦「毛小孩Happy Day」。