華莎辦個人FANCON坦言「有負擔」！感謝台灣粉絲：用舞台報答大家
南韓實力派女歌手華莎以MAMAMOO女團成員出道，後來展開了個人Solo，也將於16日在南港展覽館舉辦出道十年以來的首次個人FANCON。華莎坦言，對於一個人要填滿整個舞台有些負擔感，不過「只要站上舞台還是覺得非常幸福！」她也透露：「每次去到台灣受到熱烈的歡迎，都能獲得力量，很開心也很激動。」為了這一次的FANCON，她也會全力以赴。
記者洪生儒／綜合報導
「HWASA the 1st FANCON TOUR［Twits］」從4月20日在首爾揭開序幕，上個月在香港舉行時，華莎演唱超過十首歌，她表示：「選擇以粉絲見面會的形式開始會感到有些遺憾，所以決定舉辦一次讓粉絲們既能玩得開心又可以聽得滿足的粉絲演唱會。」
這一次要以個人身分來台灣舉辦FANCON，華莎坦言要一個人填滿舞台有點壓力，她也表示：「每次去到台灣受到熱烈的歡迎，都能獲得力量，很開心也很激動。」她也強調，雖然不是演唱會，「但獨自舉辦公演這件事本身也很有意義，能以這樣的形式舉辦也非常感謝」，並承諾會好好調整自己的狀況，「用帥氣的舞台報答大家」，還向粉絲們喊話：「我們到時見吧！」
此外，華莎對於台灣粉絲們的支持也相當難忘，她表示在沒有舉辦個人專場之前，沒想過會有這麼多的「Twits」到場，也透露自己目前正在製作個人專輯，只是因為求好心切一直不滿意，甚至開玩笑說：「再不出專輯，感覺Twits就要打我了。」華莎認真地說道：「不過還是要我滿意，專輯才會更有意義」，希望大家再等一下，新專輯正在盡全力製作中。
「HWASA the 1st FANCON TOUR［Twits］in Taipei」將於6月16日在南港展覽館1館舉辦，票價分別為新台幣$2800／$3800／$4800／$5800，共四種票價，門票已在年代售票系統正式開賣，詳情請洽主辦單位和協整合行銷官方臉書專頁。