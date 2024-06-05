現在正是好時機！許淑華支持修財劃法：這是藍綠白地方政府的共識
藍白聯手推動修財劃法，立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案公聽會」，擬要求政府釋出15%稅收給地方縣市。南投縣長許淑華表示，大多數縣市長都支持修正《財劃法》，這是藍綠白執政地方政府的共識，與政治無關，與縣市均衡發展和預算公平分配有關，呼籲綠營支持修法、中央政府正視地方心聲。
記者顏幸如／南投報導
許淑華今（5）日出席日月潭水上運動訓練中心落成啟用典禮，她指出修正《財劃法》是各地方政府長期以來的心聲，「這與政治無關」，各黨縣市首長都希望透過修法，讓更多比例的稅收能用於地方，六都以外的縣市呼聲格外強烈，總統賴清德過去擔任行政院長時，也曾表示認同。
許淑華指出，從台灣整體的財政劃分來看，六都拿掉60%左右的預算，其他縣市只能平均分配統籌分配款，以南投為例，無論整體基礎建設或重點項目的發展開支，都要仰賴中央支持才能完成，比較辛苦。若能調整地方稅收上繳中央的比例，將有利於縣市政府施政，因此無論哪個縣市、哪個政黨執政，都不斷提出修正《財劃法》。
許淑華指出，不修法只會讓資源不均問題更嚴重、偏鄉縣市發展困難，從而導致人口流失外移。過去縣市政府因財政狀況和層級差異，對《財劃法》修正內容無法達到共識，但這次非常難得，大部分縣市長都支持修法，據她瞭解，六都首長大部分都認同，其他縣市也有共識，是修法的好時機，希望中央顧慮縣市均衡發展、支持修法。