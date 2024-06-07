台中港區新案優惠價釋出 滿足1條件可享限時限量「員工價」
台中房市買氣熱，尤其海線地區，近年來在利多加持下，越來越多人選擇移居到這裡，像是沙鹿、梧棲等地區，人口淨遷入數字直線上升，住房需求不斷攀升也帶動房價看漲，但卻有業者逆勢推出「員工價」回饋！
生活中心/綜合報導
益翔建設即將推出新案「益翔有藝仕」，不過不隨著市場行情「水漲船高」，竟然打出「超佛」回饋，首波50間VVIP特惠戶，要讓購屋族直接用「員工價」折扣買房。代銷業者萬事通國際廣告總經理潘是諭表示，為了回饋客戶的支持，這次特別向益翔建設爭取到50間限時限量VVIP特惠戶，讓民眾用甜甜的「員工價」購房。
要滿足什麼條件，才可以角逐這50戶的VVIP特惠戶？潘是諭表示：「其實除了公司員工、益翔的已購客之外，凡是造訪益翔建案的客戶，經現場銷售推薦，也都能夠有機會享有這次購房機會！」
這次推出的新案，將採限時限量，訂簽28萬再送10萬購屋金，就能擁有國際港灣新市鎮的海景2-3房。益翔建設過去著重在北部市場扎根，近年因為看好台中海線的區域前景，不僅是擁有最低的基期，捷運藍線綜合規劃，今年也獲行政院核定，未來將創造就業機會和人流持續不斷。
房價持續上行，想要首購或是換房的民眾，這個港區新案釋出「中台灣破壞價」，將成為購房的好選擇之一。業者表示：「隨著建設議題持續發酵，建議購屋族及早入手為安。」