迎接台南芒果節　黃偉哲聯手網紅「泡芙」推薦台南芒果季

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「泡芙」也說，這次為了跟大家分享台南芒果的美味，除了認識芒果生長栽培之外，也學到芒果相關小知識。更重要的是還一次品嘗到芒果節3家聯名店家以及8家飯店的料理、點心和飲品。這次台南芒果美食品嚐之旅影片，預計於6月18日上架YouTube頻道”泡芙餓了麼?”，歡迎大家收看。
農業局表示，2024台南國際芒果節即將於6月22、23日在走馬瀨農場開跑，至7月13日各周末，由台南芒果產區南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等接力舉辦精彩活動。而6月22、23日兩天在走馬瀨農場的活動，門票優惠只要150元，6月22日慶芒果節開幕，民眾或寵物穿著芒果色系(紅黃橘綠)或芒果圖樣服裝、芒果配件可參加”芒果轉轉樂”抽獎，限量好禮，抽完為止。
同時，台南國際芒果節網羅「台南芒果產地直送」訂購資訊，在芒果節FB粉絲專頁也將陸續分享超過百個芒果旅遊產業點。歡迎全國民眾規劃夏季遊台南，6月22日至7月13日周周有活動，等你來參加。
另外，為搶攻端午連假商機，台南市政府經濟發展局網羅「2024台灣燈會伴手禮」共12家於連假期間「端」出端午好禮優惠，最高祭出66折優惠，想要趁端午連假送禮、搶好康的民眾千萬別錯過！
除了伴手禮聯合優惠行銷外，市府也聯合50家臺南優質伴手店家業者聯手北上拼經濟，於端午節前夕在遠東SOGO百貨臺北忠孝館舉辦「四百風華，臺南美食文化節」展售會，開展以來人潮不斷，端午店家業績也相當長紅，未來還有臺中、高雄百貨展售會，希望能帶領更多的台南市美食與伴手禮都能在外縣市百貨展售，幫助店家拓展更多銷售管道。
經發局也同步預告今年即將舉辦第二屆「臺南好禮」徵選活動，從6月10日起至7月15日止受理公開徵件，並且召開2場說明會，於6月11日及6月14日2天將分別於永華市政中心東哲廳與贏地創新育成基地召開。