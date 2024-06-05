財劃法最大阻撓黑手？藍委點名財長　白委建議政院可參考林全版本

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雖然根據財政部所提書面報告，傾向不修法，但張啓楷呼籲，財長回去把林全版本拿出來看一下，他回想林全剛接行政院長時，他還曾被林全找去辦公室談了很久，林全版本是可以解決問題，一方面把餅做大同時，把一部分錢下放到地方分配方式也是比較公平，可滿足各縣市。
因此，張啓楷呼籲，財政部可以把林全版本拿出來看一下，他非常期待民進黨最後可以提出行政院版，不提要抄、要參考也可用林全版本，畢竟是民進黨執政期間的行政院長，他也要財長莊翠雲提醒總統，總統是有向人民承諾過的，現在就可跨出修法完美一步，誰能擔保民進黨會永遠執政，把法修好，對任何一個黨、所有縣市都是好的，就如同學者所說，少一點政治。
國民黨立委賴士葆則直指，財劃法修法過不了，最大原因跟藍綠沒關係，而是跟縣市有關，各縣市選出的立委一定會幫縣市說話，因此，各縣市整合就非常重要，國民黨團已先整合國民黨執政的各縣市版本，水平分配及垂直分配，他提案所得稅增加20%給地方，這是垂直分配，財政部莊部長卻擺爛，最可惡的地方推說水平分配搞不定，所以不要垂直分配。
賴士葆說，修法前1999年，中央、地方財源分配比例是60比40，經過25年中央頭越來越大，地方越來越小，已變成72比28，講70比30還算客氣，「我們要的不多，好歹回到1999年60比40，莊部長擺爛，行政院長也擺爛，前財政部長李述德那時還願意割一塊出來，莊部長「一毛不拔」，現在只是因餅變很大，給地方比例還變小，要財長不要乎攏大家。
賴士葆更再次痛批財政部長最可惡，「財劃法最大阻撓黑手就是莊翠雲」，至今不敢提版，為什麼？是行政院長下令不可以提，這次公聽會大家都清楚，莊翠雲因水平分配搞不定，不給垂直分配，「莊部長不要變成莊騙子」。
此外，專家也有提到，現在中央提加薪什麼都地方買單，面子都做給莊部長、閣揆卓榮泰，中央多大方，賴士葆說，我們要修法，以後開任何支票，立法院通過的都要中央買單，這樣才對，地方政府太善良了，應該群起抗議莊部長，為何財政部沒提版本，立委都拿得出來，是行政院要你不要拿嗎？你很可憐沒部長肩膀，他強調，一定會想辦法把財劃法送出委員會，讓社會來公評，不能這樣斯負地方政府，莊部長你沒民意基礎 ，我有民意基礎，你要想清楚。
台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝會中也談到，從大歷史看大數據，1999年修憲、精省、也修正了財劃法之後，中央集權更集錢，精省後，中央淨收入占比由低於60%，暴增至約75%，25年來中央多拿了新台幣10兆元，地方財政惡化，入不敷出，因此，他呼籲，財政「轉型正義」，盼中央把全部政府收入的15%還給地方。
政治大學財政學系教授陳國樑分析，目前中央、地方財政收支劃分的失靈，主要原因是財劃法未隨著地方行政架構的改弦更張而因應調整，財政收支劃分法是地方制度法的財政面向，兩法應連動修法，不能只是一味地把「餅」做大，落實財政自主，必須認真嚴肅檢討地方自治事項，徹底檢討事權。
台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠指出，統籌分配款應以協助縣市執行全國一致性政策的需求為主要制定考量，必須要有能力執行全國一致性政策；在取得統籌款同時，縣市應相對符合特定政策標準，如制定完整執行計畫，或達成特定績效目標，也應建立協商制度，有一個公開透明的協商制度，比較能夠讓很多的事情攤開在全民的觀念之下，讓寶貴資源最合理運用。