台積電熊本廠起薪高3成！在地企業「找嘸人」 錄取10人只來一半
台積電在日本熊本縣菊陽町設廠後，為當地帶來錢潮，熊本線更積極將當地打造成晶片重鎮，第2座晶圓廠預計2024年底興建，甚至期待能吸引台積電建立第3座晶圓廠。然而，半導體產業待遇較好的情況也造成熊本縣其他企業面臨招不到人的窘境，就連鄰近地區也受到影響，在地中小企業都面臨人手短缺問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
日媒《日刊現代》報導，台積電設廠促進熊本當地經濟，九州金融集團（九州フィナンシャルグループ）試算從2022年到2031年期間，預期能夠帶來6兆8500億日圓的經濟價值，相當於新台幣1兆4257億元，連帶吸引包含對九州、沖繩、山口地區等相關半導體設備的投資。
不過熊本縣商工會議所也提到，當地大學新進員工在台積電的起薪就有日幣28萬元，相當於新台幣5.8萬元，比起其他在地企業高出3成左右，這讓原先人手不足的情況更加嚴重。
東京商工Research熊本分部也表示，普通的在地企業可能原先預計錄取10名新人，最後卻可能只剩下5人報到，而在勞動力短缺的情況下，許多企業只能透過調漲薪資，或是改為增加派遣、約聘制員工來應對人手不足的困境。
除了熊本以外，鄰近的鹿兒島縣也面臨人才被台積電吸走的衝擊，位於鹿兒島市、生產測量儀器和辦公自動化設備的公司「久永」社長就提到，由於台積電入駐鄰近的熊本縣，搶奪技術人員的競爭就變得更加激烈，也使得年輕人跳槽的門檻變低了，「就算錄取了應屆畢業生，如果他們覺得不適合現在所在的公司，就會很快離職。這也加速了勞動力短缺的狀況。」