晴空匯效應！台中稽查社區大樓 驚見防火壁體用室內裝修板材
新竹市集合式住宅晴空匯火警意外釀2名消防員殉職，發生火警意外，引發全國民眾關注大樓消防逃生問題，台中市府今天啟動高樓層集合住宅聯合稽查，無預警到科博館旁一棟24層大樓稽查逃生動線，查獲地下防火隔間只用裝修板材，將限期半年改善並追究設計施工或社區缺失。
記者顏幸如／台中報導
台中市有616處超過16樓、或樓高超過50公尺的高樓層集合住宅，依據消防法規，高樓層住宅需具備安檢滅火、警報及避難逃生設備等項目。新竹市「晴空匯」住宅大樓火災事件後，市府考量高樓層集合住宅規模較大，救災及逃生較為困難，都市發展局及消防局今（5）日起啟動不定期聯合稽查，並追加檢查防火動線等未列入內政部安檢項目。以確保公共安全。
都發局表示，稽查重點包含公安申報，以及新竹火災肇災的項目；火災時可能造成煙囪效應的安全梯防火門、管道間防火區劃是否被破壞或不符情形，一併委請建築師公會和專業檢查機構協助。消防局將檢視防災中心設備設置情形、特別安全梯或緊急升降機間排煙室的排煙設備及連動情形，並要求消防安全設備檢修專業機構配合辦理，確保場所消防安全設備功能正常。
都發局說明，今日抽查對象為北區英才路上兩幢相鄰的高樓層集合住宅，抽查地下室B1F至B4F，地上12F及24F。經協同消防局及台灣建築物公共安全檢查專業技術人員學會技師抽查，發現管道間壁體及維修門未具一小時以上防火時效或不當變更等情形。本次稽查所發現的缺失，考量社區後續涉及重大修繕須經區權會決議，將酌情考量給予6個月改善期限。