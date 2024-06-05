周杰倫有幾個分身？「盜版」開演唱會竟爆滿！粉絲解答：是糾結倫
亞洲流行音樂天王周杰倫近年來不僅結婚，還育有1子2女，最近還忙著到處巡演，不過網路上倒是跑出周杰倫大軍，傻傻分不清，不僅有賣雞蛋灌餅的「粥餅倫」，還有總愛模仿他唱歌的「黑倫」，各行各業都開始出現長得和周杰倫極為相似的分身，這讓本人也曾經在節目上跟觀眾開玩笑，「講到我都懷疑自己是假的了！」近日網路上甚至還出現「盜版周杰倫」開演唱會的影片，不僅觀眾大爆滿，現場還嗨翻天，讓底下留言吵成一團，而有粉絲出面解答，這位「山寨版周杰倫」，其實就是「黑倫」，讓網友大笑直呼：「不是周杰倫的演唱會去不起，是糾結倫的見面會更有性價比！」
記者施以慧／綜合報導
網紅黑倫的這段活動影片在網路上被瘋狂轉發，雖然是小型演唱會，但台下上百名觀眾似乎不介意，不僅拿起螢光棒大聲跟唱，還不停對鏡頭揮手，現場氣氛相當熱烈，滿場程度讓網友嘖嘖稱奇，還有粉絲傻眼：「這個是正版嗎？」讓其他民眾笑翻，開玩笑表示：「正版」、「如假包換」、「絕對是真的，真的盜版」、「是啊！都開演唱會了，還質疑什麼？」
對於這名「假周杰倫」的演唱片段，還有網友詢問：「這到底是誰？」立刻釣出許多粉絲幫忙回答：「周杰倫是種民族啊，應該是族人」、「是糾結倫」、「周前輪啦！」還有粉絲給出一番特殊見解：「不是周杰倫的演唱會去不起，是糾結倫的見面會更有性價比」、「周杰倫累了也不怕，會有另一個周杰倫替他開演唱會！」
同時也有不少網友敲碗，要舉辦比賽：「如果現在有誰最像周杰倫的比賽，周杰倫可能前三都排不進去。」還有民眾說該建立個「杰倫宇宙」，把全部的「周杰倫」都找來，辦一場「周杰倫演唱會」，還能輪流上台唱歌，跟歌迷同樂，讓留言區的網友直接坐不住了：「很想看耶，就算周杰倫本人沒去」、「周杰倫唱完下台，聽台上周杰倫唱，台上台下都是周杰倫。」