輝達股價、降息希望激勵！美股集體收紅 標普那指皆刷新歷史紀錄
美國最新經濟數據表現參差，勞動市場略顯疲軟，加上美債殖利率下滑，市場繼續憧憬聯準會（Fed）將於今年稍晚降息；另一方面，受AI熱潮影響，輝達股價漲破5%，市值升破3兆美元、超越蘋果，帶領主要科技股走高，美股主要指數5日收盤勁揚，標普、那指再創歷史新高。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，上個月民間企業就業人數僅增加15.2萬人，遠低於預期的17.5萬，被視為勞動力市場疲軟的最新跡象，投資者希望這將為Fed提供足夠的依據，以降低利率標準。
芝商所「FedWatch」工具的數據也表明，Fed於9月將利率從5.25%下調至5.5%的可能性約為70% 。接下來，市場把注意力轉向週五即將公布的美國勞工部（DOL）5月非農就業報告，經濟學家預計將新增19萬個就業人數，高於4月的17.5萬。
瑞銀全球財富管理首席投資長馬塞利（Solita Marcelli）在週三的報告中預測，聯準會今年將降息2次，為「股市提供健康的背景」。
5日收盤，美股道瓊指數上漲96.04點，或0.25%，收38807.33點；那斯達克指數上漲330.86點，或1.96%，收17187.9點；標普500指數上漲62.69點，或1.18%，收5354.03點；費城半導體指數上漲231.18點，或4.52%，收5347.44點。