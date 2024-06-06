影／波音「星際飛機」成功升空！首次載人任務　NASA：歷史里程碑

美國航太巨擘波音公司（Boeing）為美國國家航空暨太空總署（NASA）的商業載人航太發展計畫，所開發的太空船「星際飛機」（Starliner），在歷經多次延期後，終於在美東時間5日早上10點52分（台灣時間週三晚上10點52分）成功升空，展開首次載人飛行任務 。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，全名「星際飛機CST-100」（CST-100 Starliner）的太空船，由波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）所製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭，負責將其送上軌道，地點位在佛羅里達州的卡納維拉爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）。本次飛行，目標是將2名NASA太空人-魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），送到國際太空站（ISS），預計停留1週。若是任務成功，波音將成為繼馬斯克的「太空探索技術公司」（SpaceX）後，另一間能接送太空人往返ISS的私營企業。美國NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，2名太空人正在進行這艘全新太空船的「歷史性首次試飛」，盛讚這是「航太未來的里程碑成就」。發射前3分鐘出狀況！波音星際飛機首次載人飛行 因技術故障喊卡波音飛安問題頻傳！員工「產品安全疑慮」報告數上升6倍川普是你的嗎？傳美波音757擦撞另架飛機 外媒指是這人專機波音又一「吹哨者」亡！曾控737 MAX生產不當 前品質審查員病逝