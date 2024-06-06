林維恩今正式加盟運動家隊！合約總值高達4200萬　成旅外薪指標

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平鎮高中畢業左投林維恩一直是球探重點關注球員，去年U18世界盃表現亮眼，壓制荷蘭、韓國等隊，身高187公分、具有左投優勢，直球最快球速逼近150公里，球速最快雖然約148公里，但球的轉速品質不錯，除了直球之外還有變速球等變化球。
林維恩有「小王維中」封號，他不但投球有魅力，甚至也可能比王維中更有機會在大聯盟生存，因此簽約金也破百萬美元，而台灣旅外球員簽約金，仍以1999年的落磯隊曹錦輝220萬元簽約金為史上最高紀錄。
林維恩合約總值超越4200萬，才18歲的年紀，要如何運用、管理金錢也是問題，尤其在小聯盟比較辛苦，每月的薪資也約2000美元左右，可能要面臨在巴士過夜、語言不通，吃吐司過日等狀況。
除了林維恩外，未來也有陽念希、柯敬賢加盟道奇，簽約金預期60萬美元以上，黃錦豪旅日加入巨人隊，簽約金預期有新台幣500萬左右，另外張峻瑋、陳霆豪、陳睦衡、黃仲翔，曾偉喆等都可能旅外，也可能帶動旅外潮。
台灣球員旅外簽約金一覽表：
1999 曹錦輝 落磯 220.0萬美金
2012 林子偉 紅襪 209.0萬美金
2000 王建民 洋基 201.0萬美金
2013 曾仁和 小熊 170.0萬美金
2002 羅錦龍 落磯 140.0萬美金
1999 郭泓志 道奇 125.0萬美金
2020 陳柏毓 海盜 125.0萬美金
2023 林盛恩 紅人 120.0萬美金
2019 劉致榮 紅襪 75.0萬美金
2018 張景淯 水手 72.8萬美金
2004 黃佳安 水手 70.0萬美金
1999 陳金鋒 道奇 68.0萬美金
2016 宋文華 教士 67.5萬美金
2023 李晨薰 巨人 65.0萬美金
2021 林昱珉 響尾蛇 52.5萬美金
資料來源：台灣棒球維基館
林維恩小檔案：
綽號：小王維中
出生日期：2005年11月04日（18歲）
身高體重：189公分 72公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）
擅長球路：滑球、曲球、變速球
親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係
經歷：
桃園市新路國小
桃園市龜山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）