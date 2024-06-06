今永昇太又被打爆！挨轟狂失5分幸運逃敗　小熊7:6逆轉擊敗白襪

林維恩今正式加盟運動家隊！合約總值高達4200萬　成旅外薪指標

平鎮高中林維恩，最快曾飆出148公里速球，並且壓制韓國、荷蘭等隊，今天正式跟運動家隊簽約，簽約金破百萬美元，總值破130萬美元（約4200萬台幣）。（NOWnews資料照）
平鎮高中林維恩，最快曾飆出148公里速球，並且壓制韓國、荷蘭等隊，今天正式跟運動家隊簽約，簽約金破百萬美元，總值破130萬美元（約4200萬台幣）。（NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

平鎮高中左投林維恩，今（6）日將正式跟美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，他預計可以拿到100萬美元以上的簽約金，合約總值可能達到130萬美元（約4200萬台幣），這已經是近年來旅外球員合約總值最高簽約金，若以總值來看，甚至超越左投郭泓志在1999年創下的125萬美元簽約金，不過林維恩是否可以投出相對身價，也令人期待。去年辛辛那提紅人隊林盛恩簽下120萬美元的簽約金，已經十分驚人，今年青棒至少有機會10位以上球員「出走」，再度形成旅外風潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
U18中華隊加持　林維恩簽約金飆漲

平鎮高中畢業左投林維恩一直是球探重點關注球員，去年U18世界盃表現亮眼，壓制荷蘭、韓國等隊，身高187公分、具有左投優勢，直球最快球速逼近150公里，球速最快雖然約148公里，但球的轉速品質不錯，除了直球之外還有變速球等變化球。

林維恩有「小王維中」封號，他不但投球有魅力，甚至也可能比王維中更有機會在大聯盟生存，因此簽約金也破百萬美元，而台灣旅外球員簽約金，仍以1999年的落磯隊曹錦輝220萬元簽約金為史上最高紀錄。

林維恩合約總值超越4200萬，才18歲的年紀，要如何運用、管理金錢也是問題，尤其在小聯盟比較辛苦，每月的薪資也約2000美元左右，可能要面臨在巴士過夜、語言不通，吃吐司過日等狀況。

除了林維恩外，未來也有陽念希、柯敬賢加盟道奇，簽約金預期60萬美元以上，黃錦豪旅日加入巨人隊，簽約金預期有新台幣500萬左右，另外張峻瑋、陳霆豪、陳睦衡、黃仲翔，曾偉喆等都可能旅外，也可能帶動旅外潮。


台灣球員旅外簽約金一覽表：

1999 曹錦輝   落磯   220.0萬美金
2012 林子偉   紅襪   209.0萬美金
2000 王建民   洋基   201.0萬美金
2013 曾仁和   小熊   170.0萬美金
2002 羅錦龍   落磯   140.0萬美金
1999 郭泓志   道奇   125.0萬美金
2020 陳柏毓   海盜   125.0萬美金
2023 林盛恩   紅人   120.0萬美金
2019 劉致榮   紅襪    75.0萬美金
2018 張景淯   水手    72.8萬美金
2004 黃佳安   水手    70.0萬美金
1999 陳金鋒   道奇    68.0萬美金
2016 宋文華   教士    67.5萬美金
2023 李晨薰   巨人    65.0萬美金
2021 林昱珉   響尾蛇    52.5萬美金

資料來源：台灣棒球維基館

林維恩小檔案

綽號：小王維中

出生日期：2005年11月04日（18歲）

身高體重：189公分　72公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手

最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）

擅長球路：滑球、曲球、變速球

親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係

經歷：

桃園市新路國小

桃園市龜山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）


林維恩情定運動家簽約金破3200萬台幣！可望追上林盛恩等好手

未來中華隊主力！平鎮出產旅外三大物　超級左投林維恩挑戰薪紀錄

12強中華隊80人名單出爐！傳張奕、吳念庭入列　外加12名旅外球員

Aaron Boone首局就遭驅逐出場！法官打擊又熄火　洋基0：2運動家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生