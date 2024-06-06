邱規顧未隨！顧立雄發「端午節賀禮」 全軍主官留值恢復常態
過去兩年國軍因應共軍不斷襲擾，時任國防部長邱國正下令國軍各單位正、副主官，不得同時休假或離營。國防部長顧立雄日前宣布，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態。顧立雄今（6）日表示，經過跟參謀本部討論，回歸國軍突發狀況處置規定本來112年規定就有這樣規定，回復到原本的規定，沒有什麼隨不隨的問題。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部長業務報告，並備詢。顧立雄會前受訪，媒體詢問全軍主官留值恢復常態一事，顧立雄表示，這個邱國正任內就已經在間討，經過跟參謀本部討論，回歸國軍突發狀況處置規定本來112年規定就有這樣規定，應準能力都有提升，經過跟參謀本部討論，參謀本部也同意，回復到本來的規定，沒有什麼隨不隨的問題。
針對美國拜登總統受訪時提及協助防衛台灣，但對是否派兵赴台則不願回答，外界認為類似烏克蘭模式，將會提供援助，但不會實際派兵參戰。媒體詢問顧立雄的看法？顧立雄表示，拜登總統的談話都有其脈絡，都是彰顯台灣的重要性，最重要的還是強化自己的防衛能力，加入美國印太戰略形成有效嚇阻的一環，主要還是強化自我防衛的決心。
顧立雄進一步說，軍事作戰的韌性，本就不只是國防部的事情，他在國安會時代就籌劃加強「全社會防衛韌性」。例如電力、能源、通信、醫療等方面的韌性，這些都要跨部會來做，這樣才能真正達到全社會防衛，在作戰時期才能加強韌性。
針對擬取消軍人出國跟團規定，顧立雄說，國防部還是會有配套措施，第一個當然是有事再回報，第二個出發前宣教，當然還有一些旅遊警示、防疫，都會讓官兵知道。