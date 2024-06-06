「嘴綠」Green預測獨行俠6戰封王！認為塞爾提克團隊有3大隱患

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Draymond Green首先談到塞爾提克老將Al Horford的換防能力，他指出：「首先，我預期塞爾提克會採取無限換防的策略，當你面對Luka和Irving這種持球手時，隊內有許多出色的防守球員可以對位他們。有這種防守配置，球隊可以輪流換不同人來防，這能確保球員體力跟得上。但他們Al Horford在上場時不能這麼做，現在Horford防擋拆的能力在我看來已經不行了，一旦他上場被對手點名，那你就只能包夾不能換防了。」
再來則是綠衫軍團隊在弱側邊的進攻能力，Green表示：「在我看來，塞爾提克弱側邊的突破能力還是有點差，他們隊內在我看來只有Jrue Holiday，有左手突破的能力，其他人弱側邊的突破能力還是不夠強。我身為防守者來說，如果你的弱側手突破不行，那我就不用來協防你了，我可以待在內線或在外線看防你的三分投手。如果你不能吸引對手協防，那你的這些球員在進攻上的作用，會被明顯削弱。」
最後則是主戰前鋒Kristaps Porzingis傷癒復出的狀態，Green說：「Porzingis自從4月29號之後，就再也沒有打過高強度比賽了，然後你讓他復出第一場，直接打總冠軍賽，老實說這不太現實。我打過總決賽，我知道身體對抗會有多強，普通球迷可能認為這沒什麼，但在這種最高強度的比賽上，這些都很重要。」
「嘴綠」逆風發言 預測獨行俠6戰封王
Draymond Green如今預測與多數專家看法不同，他也「逆風」發言，認為今年NBA的總冠軍將由獨行俠所拿下，認為他們會在G6主場順利封王，成功收下隊史第2座冠軍。