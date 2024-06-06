通緝女不願入獄服刑 要友人拒檢逃逸遭警攔截雙雙送辦
高雄市1名葉姓男子因路邊違停遭巡邏員警上前攔查，駕駛葉男起初佯裝配合警方盤查後，當員警欲進一步盤查副駕駛座乘客蔡女時，葉男突加速逃逸，警方隨即展開攔截圍捕，最終因不諳路況遭警圍捕攔停，警方當場於葉男車上查獲毒品等證物；蔡女經查證竟是毒品通緝犯，全案訊後依法送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
新興分局自強路派出所巡邏警組於日前巡經轄區民生二路與中華三口時，發現葉男駕駛自小客載友人蔡女返家途中，因停等紅燈時佔用機車停等區而遭警方攔查，駕駛葉男先是佯裝配合警方盤查後，疑似因心虛怕遭警查獲渠不法等情，進而加速駕車逃逸，警方見狀立即展開攔截圍捕，約逃逸一公里後，葉男疑因對於地形路況不甚熟悉，欲駛入某大樓地下室，卻發現該地下室設有安全門管制，最終發現插翅難飛，才停車受檢俯首認罪。
警方當場在葉男車上查獲一級毒品海洛因(毛重1.14公克)及二級毒品安非他命(毛重19.22公克)；乘客蔡女經警方查證身分後，發現為日前橋頭地檢所發布之毒品通緝犯，蔡女才坦承因不願入獄服刑，當下才要求葉男駕車逃逸；案經警方依公共危險、毒品危害防制條例及毒品通緝將2人依法逮捕送辦。