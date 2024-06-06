皮膚「宛如橘子黃」　揪出6公分肝腫瘤

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，患者自述20年前曾在某醫院就醫治療肝癌，當時他的肝腫瘤約14公分大，經過手術切除搭配光子刀放療半年後，腫瘤完全清除，擺脫病魔威脅，後續也定時回診追蹤多年，病情均十分穩定，讓他宛如重獲新生。
但一年多前患者因公務疏於回診，結果今年初他照鏡子時發現眼睛黃濁，皮膚出現宛如柳丁般橙黃色，「尿液也比濃茶還深」，同時也出現食慾不振，於是趕緊前往鄰近醫院回診，結果抽血檢驗結果，「總膽紅素」竟飆高到37（正常值應小於1.2mg/dl），合併有腎衰竭症狀，進一步超音波檢查，也揪出約6公分大的肝腫瘤，復發噩耗讓患者有如晴天霹靂。
王博民指出，治療過程中，患者表達出積極求生意志，因此決定先由肝膽腸胃科醫師安排引流，嘗試縮小腫瘤，不過由於肝腫瘤位置與前次腫瘤位置十分接近，表層出現纖維化情形，加上腫瘤阻塞肝門靜脈及膽管，無法使用內視鏡引流，因此決定採用「經皮穿肝膿瘍引流術(PTAD)」引流膽汁，藉以降低黃疸指數，直到接近正常值後，再進行免疫療法合併「好神刀」放射治療。
經過四週、20次療程後，腫瘤體積減少約2/3，總膽紅素也降到2.75 mg/dl，暫時解決燃眉之急，後續出院後也提醒務必持續回診治療追蹤。
王博民提醒，患者本身是B肝帶原者，是肝癌高風險群，即使曾經治癒，但還是有相當高的再發機率，過去研究即發現，採取根除性治療後第一年約有2成的肝癌病人復發，5年內則有高達5至7成肝癌病人復發，不復發的肝癌病人反而是少數，因此，絕對不能忽略定期追蹤的功能。
王博民呼籲，患者每三至六個月應安排追蹤肝功能、胎兒球蛋白及腹部超音波，必要時可再縮短追蹤時間，或進一步安排電腦斷層、核磁共振檢查，甚至是血管攝影確認，才能打贏抗癌的持久戰。
【好神刀小檔案】
「好神刀」為放射治療癌症的快速全影像導航直線加速器，每次治療前僅需花約15秒，即可完成患者即時電腦斷層掃描影像，再透過人工智慧判讀影像精準自動校靶定位，減少傷害正常組織，讓流程更加順暢，兼顧醫療品質跟病人安全。