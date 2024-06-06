中市長照家庭照顧據點六都之首　提供8大服務

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衛生局長曾梓展表示，台中市去年辦理的家庭照顧者支持性服務創新型計畫，服務據點布建數為六都之首，服務使用人次達1萬1,139人次，主要提供個案服務、到宅照顧技巧指導、個別心理輔導與諮商、長照知識或照顧技能訓練課程、主題式工作坊、情緒支持團體、被照顧者安全看視及陪伴、志工關懷訪視或電話關懷等8大服務項目。
曾梓展說，今年截至4月底，台中65歲以上老年人口已達45萬8,123人，占全人口的16%，預估失能人口約9萬2千人，隨著失能人口增加，部分家庭照顧者需同時照顧長照服務使用者及身心障礙者，為此「長照與身障家照共融據點」增加照顧者與被照顧者活動、手足支持團體等服務，期透過共融式服務，擴大服務效益，打造多元友善的照顧環境。
接受據點服務的家庭照顧者阿皓，獨自照顧領有身障證明的失智妻子18年，今年透過長照與身障家照共融據點，參加「我們與美味的關係」照顧者及被照顧者活動，在講師的引導下，阿皓分享妻子親手包的粽子裏一定有他愛吃的花生、菜脯、肥肉和滿滿的愛意，如今雖無法吃到回憶中的味道，但能在活動中與妻子一同品嚐美味的粽子，重拾過往健康時光的回憶，感到十分幸福。阿皓表示，這次活動讓他學習到正念減壓技巧，並感受到深刻的情感連結。
衛生局指出，民眾如有長期照顧服務及家庭照顧者支持性服務需求，可撥打長照專線1966或洽衛生局長期照護科04-25265394轉6079、6080、6081，將由專人協助申請各項服務及提供相關資訊。