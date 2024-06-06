青鳥行動讓藍委下車！沈伯洋點名2白委護航錢坑法案：判斷有問題

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對於近日爭議，沈伯洋提醒，因為民間力量的集結，10萬人站出來，讓許多中國想要的法案能暫時停下來，然而一些關乎國民黨自身利益的法案，離譜程度不下國會擴權，仍可能會繼續推行，例如黨產回歸的《黨產條例》、中天永久執照的《衛星廣電法》等，需要大家持續的關注，持續的給藍白立委施加民意壓力。
沈伯洋表示，除了藍白荒謬法案外，也必須關注立法院休會期間，國民黨立委應該會再度前往中國，而民眾黨立委會不會也與中國接觸更是關鍵，這將等於中國直接掌握了台灣國會過半席次。
沈伯洋分析，中國的目標是針對台灣的年輕人，與民眾黨的支持群眾重疊，若中國與民眾黨開始接觸，將對台灣造成嚴重威脅，不希望這樣的事情發生，台灣社會必須非常嚴肅面對。
針對沈伯洋所提出的立委赴中管制修法，被藍白聯手在程序委員會連擋6次。沈伯洋表示，這在過去8年從來沒發生過，法案在程序委員會被擋，就像是看病要掛號，但是藍白連掛號都不給，造成近20名立委連署的法案，在立法院網站完全看不到。
沈伯洋提到，擋案六次中，國民黨擋了三次，民眾黨也擋了三次。沈伯洋接著爆料，法案被擋後曾與在野黨立委溝通，林國成曾說有與民眾黨團總召黃國昌溝通，希望法案能改幾個字，但民進黨修改後提出九個版本仍然被擋，可見藍白完全沒看內容就針對性阻擋。
沈伯洋進一步分析，此案是傅崐萁藉由黃國昌來擋案，因為國會擴權可使立委接觸企業機密等各種政府與民間機密，而立委赴中限制，會讓國會擴權的效力下降，藍白為何執意屢次阻擋，一定有背後不為人知的原因。