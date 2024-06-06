林維恩帶動風潮！高中青棒強投選擇旅外　為何不考慮投身中職？

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根據目前媒體報導，林維恩在內至少有10位球員以上可能旅外，這也開啟了另一波「旅外潮」。這些好手包括：陽念希、柯敬賢，黃錦豪、張峻瑋、陳霆豪、陳睦衡、黃仲翔，曾偉喆等都可能旅外，或是被國外球團看上，形成「強投出走」的狀況。
不過對於中職球團來看，目前18歲剛進職棒的球員，就有機會拿到像黃勇傳這樣的500萬元簽約金，甚至只要打得不錯，就有機會跟劉基鴻、林靖凱、江坤宇這樣的球員一樣，有機會月入起碼20萬以上，這也是很高的評價，但為什麼，還是有很多球員寧願「賭」看看旅外的機會？
小聯盟生活苦 胡金龍給予建議
胡金龍過去就曾旅外，還上過大聯盟，他提到小聯盟生活很苦，不但要長途搭巴士，還要忍受餐飲等比較「簡單」，所以很多小聯盟球員願意往上爬，持續提升自己，但這也考驗球員的心智跟意志力。胡金龍也有養成儲蓄的習慣，簽約金也不亂花，最後也撐過小聯盟的生活。
國外球探在看球員，除了天份，還要了解家庭背景，球員品行，以及學習能力與態度等，除非都擁有十分優秀的「高標」，才會給予較高簽約金。
但也有不少中職球探抱怨，國內環境其實已經給球員很好的發展，當然跟日韓、大聯盟等頂尖球團還是有點落差，但夠努力，還是有差，「像江坤宇進來幾年就可以站穩職棒，拿到月薪50萬以上，小聯盟就比較難。」
旅外風險高 為何要「賭一把」？
球評黃忠義表示，高中球員選擇旅外，「還是希望追求一個機會」，也就是球員會想要旅外，除了的確有些人看重簽約金有機會拿到比國內高外，還會期待有一天可以上大聯盟。
此外，國內簽約金還是以蔡仲南的「阿甘障礙」（600萬台幣）為最高，若未來有好手願意投入，球團願意以更高價格突破，也不失為一樁好事。黃忠義認為，「阿甘障礙」未來也應該需要打破，但相對球員也要拿出該有成績，尤其當時蔡仲南在棒球最低迷的時候願意投入中職，也對國內棒球打了劑強心針。
而回到國外、亞洲各國職棒來看，韓國有明定球員不能直接旅美，否則就要「坐球監」，日本則是默契封殺，而這樣的做法，不但不失為幫助國內職棒環境成長，也可能透過這樣的競爭，讓球員被看見。
黃忠義表示，國內若洋將的競爭力夠，也有機會讓中職有更多球探注意，自然未來像王柏融這樣的球員有機會透過中職飛往世界發展，也是非常好的事情，球員也在出國發展時，得到比較好的機會與待遇。
台灣球員旅外簽約金一覽表：
1999 曹錦輝 落磯 220.0萬美金
2012 林子偉 紅襪 209.0萬美金
2000 王建民 洋基 201.0萬美金
2013 曾仁和 小熊 170.0萬美金
2002 羅錦龍 落磯 140.0萬美金
1999 郭泓志 道奇 125.0萬美金
2020 陳柏毓 海盜 125.0萬美金
2023 林盛恩 紅人 120.0萬美金
2019 劉致榮 紅襪 75.0萬美金
2018 張景淯 水手 72.8萬美金
2004 黃佳安 水手 70.0萬美金
1999 陳金鋒 道奇 68.0萬美金
2016 宋文華 教士 67.5萬美金
2023 李晨薰 巨人 65.0萬美金
2021 林昱珉 響尾蛇 52.5萬美金
資料來源：台灣棒球維基館
林維恩小檔案：
綽號：小王維中
出生日期：2005年11月04日（18歲）
身高體重：189公分 72公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）
擅長球路：滑球、曲球、變速球
親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係
經歷：
桃園市新路國小
桃園市龜山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）