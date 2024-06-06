藍心湄主持《女人我最大》21年首動怒！為她暫停錄影：先搞好再來
本土劇女神曾莞婷接下TVBS周五全新節目《小姐姐請回答》的主持棒，導致藍心湄播出超過21年的《女人我最大》時段，被擠壓為周一至周四播出。曾莞婷發文表示，藍心湄一直是她敬重的前輩，「何來擠掉之說？」藍心湄出道近40年，是出了名的對晚輩好，也很願意給機會，她曾在節目分享，唯一發過一次脾氣，是因為某位香港女星不肯配合錄影。
記者李欣容／台北報導
藍心湄主持《女人我最大》已經21年，日前她在節目中分享主持經歷，曾有位香港女星到台灣宣傳，結果經紀人要求「不准動藝人頭髮」還在現場叫囂，當時的髮型師是才剛出道沒多久的吳依霖，只是想讓女星看看不同造型的效果，結果經紀人直接開罵「有沒有搞錯啊」現場一度尷尬，藍心湄第一次生氣，跳出來終止錄影，在現場喊：「卡！卡！卡！現在怎麼樣？你們先搞好我們再來錄。」藍心湄想起來還是很生氣：「我主持20幾年，我第一次發脾氣！」
《女人我最大》是許多觀眾的青春，每次節目有異動都會引來討論，這次甚至傳出藍心湄要帶著團隊跳槽，不過她本人已經回應：「沒有哦。」至於和曾菀婷私下有無聯繫，曾菀婷方面表示，相關細節由電視台處理，而電視台至截稿前則無回應。