台印關係深化！賴清德恭賀總理莫迪連任　2人推文互動釋2大意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨政人士提到，從台灣發生大地震，莫迪發文送暖，到此次印度完成全世界人口規模最大的民主選舉，賴清德發文恭賀莫迪贏得第三屆任期，一來展現台印雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴，二來更象徵台印關係的持續深化，意義重大。
黨政人士指出指出，台印雙方在經貿等各領域的交流合作更加緊密，在民間交流上，莫迪上台後全力推動「印度製造」，不僅排除中國在印度的影響力，還成立專門服務台商的Taiwan Plus單一窗口，簡化投資流程，抗中友台，許多台商也藉此轉進印度拓展市場。今年1月，印度內政部更頒發「蓮花獎」（Padmaawards）給鴻海董事長劉揚偉，成為今年8名得獎外籍人士之一，以表揚其對於印度當地「貿易與工業」的卓越貢獻，並將他的國籍設為台灣。
該人士說明，在雙邊政府互動方面，印度是我國「數位新南向」重要夥伴，尤其在經貿、半導體科技、教育及文化等交流日益密切，未來可望在既有的友好基礎上，持續在產業鏈等各領域合作，為印太地區的和平、穩定及繁榮作出貢獻。
賴清德上任後，積極透過X拓展國際社群支持，連兩日的貼文都獲得大量關注，包括64當天所發布的貼文獲得超過133萬的瀏覽，恭賀印度總理莫迪當選連任的貼文，在發布後不到兩個小時就突破40萬瀏覽，大多數的留言都是印度朋友透過貼印度國旗與中華民國國旗表達感謝，不只利用社群平台拓展外交實力，更為台印友好打下堅實基礎。