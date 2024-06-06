北高雄聚落地方創生興起　山海探險隊即將招募

北高雄聚落地方創生，在遊子返鄉推波助瀾下逐漸興起，高雄市政府青年局今年推動「青年地方探索體驗」規劃5大主題、10條路線，帶領青年深度旅遊體驗在地獨有的創生活力，激起在地認同感，鼓勵留在高雄深耕，青年局長張以理指出，今年主題將造訪美濃、內門、桃源、六龜、阿蓮，以生活、生態、生產的探索模式開啟體驗之旅，至少提供600個名額，讓青年深度探索學習。
記者郭凱杰／高雄報導
今年首場踩線6月22日前進桃源區位於海拔1000公尺的文化廚房「馬舒霍爾」，品嘗布農族耆老私藏無菜單料理，體驗手洗愛玉和手沖咖啡。馬舒霍爾坐落於桃源區梅山巷伊藍和阿布斯的農場（Ilan abus tu huma），是目前海拔最高的布農族私廚，由擁有20年外燴經驗的布農族耆老阿布斯親自掌廚，將當地獨特食材結合布農文化，變化出一道道具有部落特色的原住民料理。
品嚐部落美食前，阿布斯女婿拉尼阿虎先帶領青年上山摘採特色食材梅子、紅肉李及當季野菜、蔬果，從食材取得過程，分享馬舒霍爾部落的歷史，回到私廚，部落佳餚已準備就緒，烤山豬肉、梅子雞、脆梅高麗菜捲、自製青醬佐山胡椒炸爐魚，餐後甜點則有女兒烏瑪芙的手作芭蕉蛋糕。
張以理強調，這次規劃文化探險、生態巡守、田園守護、討海冒險、港都漫遊5大體驗主題，串連山海城市廊道，強調手作體驗與在地創生發展，從永安新港漁村漁網編織、西拉雅品味文化Tarau美食、甲仙竹筍醃漬工作坊，到走訪阿蓮鴨村瓦房老屋轉型、六龜老街洪稛源商行永續營造，一系列豐富的深度旅遊，期望喚醒青年對土地的認同，激發返鄉深耕風潮。
曾參與三和瓦窯體驗的青年王卓莉說，去年偶然參加探索體驗活動，發現主題扣合地方特色，手作體驗也非常有趣，今年還要和朋友一起報名，深入了解高雄這座城市不同樣貌。
113年「青年地方探索體驗」系列活動預計辦理10場次，歡迎設籍、就學或就業於高市及非本國籍16歲至35歲青年報名參加，報名網址。民眾可加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，及追蹤青年局官方網站、FB、IG，即時接收活動最新資訊。