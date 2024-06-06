經長不支持公務預算補貼台電 王鴻薇出手：剛好刪掉千億特別預算
台電連年虧損，經濟部長郭智輝昨日稱，未來不支持政府以公務預算補貼台電，成為第一位表態反對補助的經長。對此，國民黨立委王鴻薇今（6）日直指，行政院有一個1000億的特別預算，就是專門是用來補貼台電，經濟部長都不贊成，「如果行政院沒有撤回的話，那麼也剛好把它全部刪掉！」
記者林怡昕／台北報導
郭智輝昨到立院經濟委員會進行上任來首場業務報告，國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，台電虧損累計3800億，包括行政院已拍板再撥補台電的1000億元，公帑已增資、撥補台電超過3000億元，未來是否再撥補？
郭智輝則答詢說，他個人不支持政府用撥補的補助方式。對於楊瓊瓔問到是否「有政府台電不會倒」？郭智輝也答詢說，沒有這回事，對他來說經營一個企業就是不能虧損，台電必須靠自己努力去賺錢
對此，王鴻薇認為，郭智輝說他並不贊成要由政府來補貼台電，但是現在行政院其實有個特別預算送到立法院，也就是有1000億的特別預算，專門是用來補貼台電，對於郭智輝的說法自己有兩點主張。
王鴻薇指出，首先，行政院應該立刻撤回這個特別預算，如果經濟部長都不贊成，「請問一下特別預算送到立法院是來做什麼呢？第二如果行政院沒有撤回的話，那麼也剛好把它全部刪掉，因為連經濟部長都不贊成，所以我們刪除1000億的特別預算，也是刪掉剛剛好而已。」