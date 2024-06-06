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邱瓈寬慟別母親！謝金燕、王力宏現身追思會　張小燕2字回應健康

▲邱瓈寬母親的追思會於今日早上舉行，謝金燕（左圖）、王力宏（右圖）前來致哀，張小燕（中）也罕見公開露臉，回應目前健康狀況：「還好。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲邱瓈寬母親的追思會於今日早上舉行，謝金燕（左圖）、王力宏（右圖）前來致哀，張小燕（中）也罕見公開露臉，回應目前健康狀況：「還好。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／綜合報導

知名經紀人、製作人、導演「寬姐」邱瓈寬，她的母親6月1日在台北榮總病逝，享壽93歲；今日舉行追思會，眾多圈內藝人好友前來致意，謝金燕、王力宏、凱渥名模童怡禎、高嘉鈴等人都到場，謝金燕透露私下有安慰寬姐：「請她節哀。」演藝圈大前輩張小燕也罕見公開現身，被問到身體狀況如何？僅點頭回應：「還好」，停留約6分鐘後由寬姐護送離開現場。

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▲張小燕現身邱瓈寬母親追思會，回應身體健康狀況稱：「還好。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲張小燕現身邱瓈寬母親追思會，回應身體健康狀況稱：「還好。」（圖／NOWnews攝影中心）
謝金燕穿著一身黑現身邱瓈寬母親追思會，停留在現場約6分鐘後離開，她雙手合十向媒體致意，並透露私下有關心前輩邱瓈寬：「有安慰寬姐，請她節哀。」謝金燕近期正在忙著錄製中國大陸綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》），瘦成紙片人的她表示，近期會待在台灣數天，也會好好吃飯：「我會撐住。」

王力宏在追思會現場停留長達40分鐘以上，接著與圈內好友「黑人」陳建州、范瑋琪一起離開現場；面對媒體提問，王力宏戴著黑色墨鏡全程不發一語，范瑋琪以OK手勢回應邱瓈寬狀況，隨後與黑人搭乘私人車輛離開。

邱瓈寬母親的追思會，自6月6日至6月14日的上午10點至下午6點，開放親友弔唁；告別式將於6月16日上午12點，於第二殯儀館景明廳舉行。追思會上滿是名人致意的花籃，包括劉德華、曾志偉、王菲、鍾楚紅、張惠妹、周渝民、具俊曄大S夫妻等，政界更有前總統蔡英文、高雄市長陳其邁、民眾黨主席柯文哲等人獻花致意。

▲謝金燕現身邱瓈寬母親追思會，透露近期會待在台灣數日。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝金燕現身邱瓈寬母親追思會，透露近期會待在台灣數日。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝金燕穿著黑色西裝，現身邱瓈寬母親追思會。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝金燕穿著黑色西裝，現身邱瓈寬母親追思會。（圖／NOWnews攝影中心）

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