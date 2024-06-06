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上任送大禮！軍人出國自由行　「文人部長」顧立雄提2點保密措施

▲國防部長顧立雄上任後宣布取消國軍出國跟團規定。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.06）
▲國防部長顧立雄上任後宣布取消國軍出國跟團規定。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.06）

記者呂炯昌／台北報導

過往國軍出國必須跟團，引發許多軍人與軍眷抱怨不便。國防部長顧立雄520就任後將修訂規定，開放國軍官兵出國旅遊的自由行，不再強制跟團。顧立雄今（6）日表示，第一，有事再回報；第二，出去前會宣教相關規定，包括旅遊警示、防疫規定都要讓官兵知道並擬參考美軍依據接觸秘密的層度，做分級。

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洪申翰昨日在臉書發文指出，過去包括國軍、軍校老師、軍職醫護、國防醫學院的教學與行政人員在內，共有高達18萬人無論是參加國際學術研討會或是休閒旅遊，都必須跟旅行團，出國的自由受到限制，名義上是為了保護安全與防止洩密，但實際上卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果甚微。

洪申翰指出，他接到許多國軍家屬陳情，家族旅遊時，因為有一位成員從軍，整個家族都要強制跟團，一來一往團費價格就多了好幾萬，造成無謂的負擔。「為了應付強制跟團的規定，很多人就自己打一份契約書、行程表呈報備查，這種無效管理手段，最後懲罰到的是守法的軍人、文官、軍校師生、醫護人員。」

立院外交及國防委今日邀請國防部長業務報告，並備詢。顧立雄會前受訪被問到放寬軍人自由行，要如何做到保密防諜？顧立雄指出，還是有配套措施，主要是第一，有事再回報；第二，出去前會宣教相關規定，包括旅遊警示、防疫警示，都會讓官兵知道。

洪申翰質詢時表示，軍人出國跟團規定是為了防止洩密，但是軍人出國旅遊跟旅行社沒有簽署管理合約，當下無強制、事後無稽查，這樣的手段是斷裂的，詢問國防部是否放寬18萬軍人出國自由行規定？顧立雄表示，已經要廢止強制要跟團規定，自由行是可以，只是要提醒官兵出遊注意旅遊與疫情的警示，還是要提醒避免被滲透，要進行反滲透的宣教。

洪申翰表示，國放部昨日發布新規定以後，收到許多留言感謝部長、感謝國防部，許多軍眷也反應嫁給軍人，結婚後都沒跟先生出過國，詢問針對防止洩密的措施有哪些？顧立雄說，會有防止被滲透的宣教、保密防諜的宣教，在做安全查核上，會依據接觸秘密的層度，仿照美軍做分級，做好安全人員的查核。

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