上任送大禮！軍人出國自由行　「文人部長」顧立雄提2點保密措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰指出，他接到許多國軍家屬陳情，家族旅遊時，因為有一位成員從軍，整個家族都要強制跟團，一來一往團費價格就多了好幾萬，造成無謂的負擔。「為了應付強制跟團的規定，很多人就自己打一份契約書、行程表呈報備查，這種無效管理手段，最後懲罰到的是守法的軍人、文官、軍校師生、醫護人員。」
立院外交及國防委今日邀請國防部長業務報告，並備詢。顧立雄會前受訪被問到放寬軍人自由行，要如何做到保密防諜？顧立雄指出，還是有配套措施，主要是第一，有事再回報；第二，出去前會宣教相關規定，包括旅遊警示、防疫警示，都會讓官兵知道。
洪申翰質詢時表示，軍人出國跟團規定是為了防止洩密，但是軍人出國旅遊跟旅行社沒有簽署管理合約，當下無強制、事後無稽查，這樣的手段是斷裂的，詢問國防部是否放寬18萬軍人出國自由行規定？顧立雄表示，已經要廢止強制要跟團規定，自由行是可以，只是要提醒官兵出遊注意旅遊與疫情的警示，還是要提醒避免被滲透，要進行反滲透的宣教。
洪申翰表示，國放部昨日發布新規定以後，收到許多留言感謝部長、感謝國防部，許多軍眷也反應嫁給軍人，結婚後都沒跟先生出過國，詢問針對防止洩密的措施有哪些？顧立雄說，會有防止被滲透的宣教、保密防諜的宣教，在做安全查核上，會依據接觸秘密的層度，仿照美軍做分級，做好安全人員的查核。