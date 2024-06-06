通膨2%成常態？1碗剉冰要1、200元 央行總裁楊金龍：料比以前多
為抑制物價預期，中央銀行3月無預警升息半碼，央行總裁楊金龍今（6）日赴立法院財政委員會備詢，藍綠立委也關切國內物價上漲情況，更有立委提到自己媽媽民國51年結婚時一碗剉冰才5角，現在要1、200元，楊金龍則回應，現在裡面的料也比以前多，物價上漲，但品質也提升很多。至於台灣通膨2%是否成常態？楊金龍則表示，通膨已有慢慢下來。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委吳秉叡質詢日圓兌美元貶值，是日本政府刻意引導，主要是國家經濟需要，日本政府做了這選擇，但這對日本影響很大，若不量化寬鬆就不會貶這麼快，他們主要就是希望透過日圓貶值，讓日本製造業回流日本，楊金龍也同意這樣的說法，只是這也造成日本面臨通縮，也不好。
吳秉叡表示，消費者物價指數（CPI）年增率在2%左右是好的，低於1%有通縮危險，高於3%就快面臨通膨，今年台灣CPI能控制在2%多已很了不起，楊金龍也說「還可以」。
吳秉叡還提到，他媽媽曾提到民國51年剛結婚時，一碗剉冰只要5角，現在動輒1、200元，好一點的甚至超過200元，就國家經濟成長過程，適度通膨逐年累計很正常，楊金龍則說，現在剉冰裡面的料也比以前多，品質也提升很多，雖然現在料比以前好，吳秉叡也贊同，但他也提到，有些料就沒差那麼多少，像豬肉價格同樣變化很大。
國民黨立委林德福也詢問台灣通膨2%是否成常態？楊金龍說，央行在3月理監事會升息半碼，主要是抑制通膨預期心理，雖然央行預估今年CPI年增率2.16%，主計總處也有上修至2.07%，但17項民生用品及每月至少購買一次的物價水準，都有慢慢下來。