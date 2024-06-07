釋憲「聲」冤1／死囚爭「死刑違憲」　正反激辯7月大法官釋憲出爐

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「他就是比較報喜不報憂，當然年紀大了，多少會有一些疾病，但整體看起來身體還算硬朗，也願意跟你溝通、聊天的長輩。」王信福律師團成員林俊宏，描述與王信福律見時的情景。王信福被控犯下台灣首起殺警命案，但只憑已伏法的槍手陳榮傑供述，加上證詞前後不一、證物欠缺的情況下，仍遭判死刑，使得這起案件，被人權團體視為台灣「最大冤案」。
林俊宏分析，若大法官認為死刑違憲，代表所有的死刑都有機會重審；反之，若大法官判死刑合憲，也應會設下特定程序、罪名合憲的條件，如王信福案在國際或最高法院來看，審理程序都不符標準，即使最後結果為「死刑合憲」，也有機會重新審判。「信福大哥最關心的就是，我沒有殺警，國家應該好好查清楚，沒有查清楚就判我死刑，這是他沒辦法接受的。」
除了王信福，包括著名的邱和順、徐自強、蘇建和、與江國慶案，也被人權團體認為「含冤量」極高。其中徐自強、蘇建和、江國慶案已被判定為冤獄，江國慶是處死後才獲得平反。中央警察大學國境警察學系教授柯雨瑞認為，死刑與冤案兩者間，固然沒有關聯性，但為了避免錯判，他支持死刑應該廢除。「本來不應該槍斃，結果執行死刑，縱使事後證實是冤案，人也回不來了。」
灌水刑求逼假自白 判死「證據力」受質疑
柯雨瑞表示，過去法官辦案太依賴被告自白，而被告的自白卻很有可能遭刑求取得。「常見的刑求手法就是灌水，用毛巾覆蓋臉部，慢慢加水讓毛巾濕潤，嫌犯呼吸困難、嗆到，那是很痛苦的。」上了法庭向檢察官或法官控訴遭刑求，往往因難以舉證而無法取得信任。另外早期檢警採證或鑑定技術欠佳，證物還可能受到汙染；或員警在破案壓力下誤判，都是造成冤案、錯判死刑的主因。
柯雨瑞以蘇建和案為例，1991年蘇建和等三人，捲入汐止吳銘漢夫婦命案，在刑求下做出自白，但涉案的證據力相當薄弱。因為在供述自白中，警棍、開山刀都曾被當作凶器，但現場房間只有1坪大，無論使用警棍或開山刀，都勢必會打到一旁的五斗櫃或房門，然而五斗櫃與房門都沒有遭砍的痕跡，因此嫌犯的自白書被質疑根本不可靠。「更何況要擠4個人同時行兇，怎麼想都不合理，現場也沒找到蘇建和等三人的鞋印、指紋、毛髮。」柯雨瑞指出這份自白書的荒謬之處。
死刑若違憲 學者憂「私力救濟」橫行
但為了避免冤案錯殺而廢死，真的有正當性嗎？出席憲法法庭死刑大辯論的中正大學犯罪防治系教授賴擁連認為，這有邏輯上的問題。「不要說錯殺，如果被判無期徒刑或終生監禁，就不會有冤案的可能嗎？有的話，無期徒刑與終生監禁就要廢掉嗎？」賴擁連表示，若看美國的經驗法則，大法官權力其實有所節制，死刑存廢應交由行政立法部門協商，依賴民意滾動。「目前台灣高達8成民意贊成維持死刑，政府不太可能宣告死刑制度違憲。」
賴擁連分析，若大法官做出死刑違憲，長期下來對國內治安會有極大影響，他強調，雖然死刑的存在對犯罪率無顯著影響，但犯罪心態是看不出來的，如果有死刑，有意犯案的人會產生心理抑制能力。賴擁連擔憂，一旦死刑廢除，民間恐怕會出現更多的私力救濟，也就是若家人被殺，家屬可能不會報警，反而選擇想方設法殺害加害者，去實現私刑正義。「從公部門得不到正義，用我的方式才得到正義，難道這是我們樂見的社會嗎？」
曾被判死刑 過來人：「人神共憤惡徒 誰養他一輩子？」
台灣民意基金會今（2024）年5月27日公布民調，高達84.6%受訪者不贊成廢死，若大法官最後做出死刑違憲，69.5%民眾不能接受。曾8次被判死刑，最後減為無期徒刑，去年才獲假釋出獄的平反冤案當事人伍戚傳也說，自己是受害者，當然希望廢除死刑，可是他看過太多作惡多端的人，「連我都看不過去，廢除死刑要有配套，你把這些人通通改為無期，監獄如何管理，誰來養他們一輩子？」廢死與否，台灣社會仍有不同意見在持續拉扯。