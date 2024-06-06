「時尚一姐」藍心湄累了？身價15億籌備新計畫 挑戰自媒體時代
「時尚一姐」藍心湄主持超過20年的《女人我最大》去年底曾傳出縮編消息，甚至一度傳出藍心湄要出走TVBS的傳聞。今（6）日，有媒體報導「台劇女神」曾莞婷將接下TVBS節目《小姐姐請回答》的主持棒，而《女人我最大》則將改為周一至周四播出，讓不少觀眾及粉絲看到消息後都懷疑是不是藍心湄累了。事實上，身價超過15億的藍心湄早就透露2024年將有新計畫，除了戲劇之外，同時也會經營網路自媒體。
記者張一笙／綜合報導
根據《時報周刊CTWANT》報導，深耕戲劇與電影的曾莞婷，近日已經接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持棒，並在周五晚間9點播出，原時段播出的美妝長壽節目《女人我最大》則改為周一至周四播出。
由於去年就曾傳出藍心湄有意朝自媒體、戲劇界發展，並且嘗試向年輕族群靠攏，因此無法全心在主持節目上，因此曾莞婷接棒藍心湄節目時段的消息一出，讓不少觀眾及粉絲都在懷疑藍心湄是不是已經累了。
事實上，藍心湄過去憑藉著精準的投資及理財，為自己累積的身價已超15億，或許是有感自己的觀眾群老化，加上不敵收視率下降，因此藍心湄不但讓出周五晚間9點的時段，更是大方地祝福曾莞婷。