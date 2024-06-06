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Kyrie Irving成熟男人進行式！談塞爾提克：沒有他們就無現在的我

▲明星控衛Kyrie Irving來到獨行俠之後，不但找到舒服的打球節奏，如今心態也變得成熟穩重許多。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星控衛Kyrie Irving來到獨行俠之後，不但找到舒服的打球節奏，如今心態也變得成熟穩重許多。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1，即將在明（7）日台灣時間早上8：30分正式點燃戰火，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，而獨行俠當家明星控衛Kyrie Irving，過去效力塞爾提克時待得並不愉快，甚至也與球迷結下樑子，預計回到TD花園球場（塞爾提克主場）將會受到不小噓聲。Irving近期談到過去的往事，他則是顯得成熟許多，並說到：「沒有過去在塞爾提克的經歷，就沒有現在的我。」

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Irving接受《ESPN》專訪　談昔日東家塞爾提克

Kyrie Irving稍早接受了美媒《ESPN》的專訪，談到了自己的老東家，也是總冠軍賽的對手塞爾提克，他說：「沒有波士頓，我就不會在這裡，這既是字面上的意思，也是比喻的意思。如果沒有我在那裡（塞爾提克）經歷的那些事情，我就不會成為今天的我，我很感激我在波士頓過去有一段歷史。」

直言已學會如何承擔壓力　並率隊友度過難關

「對我來說，籃球是一位偉大的老師，但生活則是更好的老師。我把在生活中學到的那些原則，應用到籃球場上，這讓我能更好地與隊友們建立聯繫。當我還是個年輕球員的時候，時常會掙扎在一些事情上，但現在我已經能夠接受在這個位置上，所要面對到的一切，我學會了怎麼去承擔壓力，然後教我的隊友去度過難關。」Irving說到。

Kyrie Irving上個賽季離開籃網轉戰獨行俠之後，雖然球隊首季表現不佳，無緣闖進季後賽，但今年與他與Luka Doncic卻產生更良好的化學變化，雙方都找到彼此舒服的節奏，2人如今也都能在季後賽的關鍵時刻挺身而出，幫助球隊贏球，成為獨行俠能夠闖進總冠軍賽的2大功臣。而獨行俠今年在季後賽上一路擊敗快艇、雷霆、灰狼等強隊，若是總冠軍賽再順利擊敗塞爾提克，奪冠含金量可說是相當充足。


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