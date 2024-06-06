AI算力數據資金與人才超關鍵　台灣扮演要角！台股後市看俏

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此外，台灣景氣受惠全球製造業回溫，新興科技應用商機擴展，尤以AI供應鏈出貨動能、半導體先進製造、淨零與數位轉型趨勢等，加上政府擴編公共建設等預算，皆有助台灣出口連續成長，台灣景氣對策信號連續3個綠燈後再亮出黃紅燈，國內就業市場穩定、工資調升，消費動能受惠，激勵股市投資氛圍正向。
還有，本周舉行2024 COMPUTEX台北國際電腦展，包括輝達、超微、英特爾等科技大咖皆來台，今年的展出主軸在AI，也使得AI投資話題始終搶佔媒體版面，許維哲指出，過去在智慧型手機崛起的年代，產業界說「一顆蘋果救台灣」，現在則是變成黃仁勳、AI救台灣，台灣是AI的起點，AI發展的四大關鍵包括：算力、數據、資金與人才，都看到台灣扮演關鍵角色，許維哲看好，台灣在Edge AI、機器人等AI發展領域是最主要受惠標的。
許維哲說明，下半年台股動向的三大焦點包括：資金面觀察降息啟動時間點，降息的預期心理讓金融市場存在資金動能，在啟動降息之前，投資氣氛仍維持樂觀態勢；議題面則看11月美國大選，選情變化，過往在美國大選前，執政黨為維持選情優勢，可望引導行情偏多走勢，年底則要留意選後轉折期。
三是策略面，許維哲看好AI產業持續發熱，應用全面爆發，關鍵投資標的為機器人、散熱、AI PC，及半導體等，此外，傳產領域則看好受惠於股市上揚，營建買氣旺、金融股回溫，是科技股漲多沈澱期，資金轉向輪動受惠標的。
台股挑戰新高過程震盪、波動加劇，許維哲建議，指數出現較大修正時，都應該站在加碼立場，或採定期定額方式長期投資台股。他進一步表示，AI科技成長力道強勁，近期股市強勢也助攻傳產營建、金融股表現，美中對抗驅動航運需求，還有數位發展帶動能源與用電量提升等，估台股面臨高檔震盪之際，包括：中小型AI利基股，傳產中的營建、航運、能源股，及金融股等都可望上演輪動行情，除科技權值股先衝刺，中小型股、傳產金融股接棒續攻，台股後市揚升動能偏多看待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。