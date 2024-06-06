台積電劍指900元關卡、衝至893元 台股午盤漲482點、來至21967點
台北股市今（6）日在輝達以及台積電ADR創高的激勵下，開盤上漲371.25元、來到21856.13點，隨後在台積電等權值股走高之下，午盤來到今日最高點，上漲482.84點或2.25%，來到21967.72點，劍指22000點關卡，預估成交量為5000億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤走高之際，中小型股卻表現震盪，櫃買指數開高後跳水翻黑，所幸午盤前有買盤挹注，成功翻紅，午盤上漲0.5點或0.19%，來到259.93點，預估成交量為1300億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：開發金、陽明、萬海、金寶、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、鴻海、奇鋐、萬海。
權值股全數走高，權王台積電時隔兩年，在昨日宣布實施庫藏股計劃，並且斥資金額高達41億元，創下新高，目標價598到1281元，激勵今日開盤大漲39元、來到893元，再創歷史新高，午盤維持漲勢，上漲43元或5.04%，來到897元，離900元只剩下3元之差；鴻海午盤則是上漲5.5元或3.13%，來到181元；聯發科上漲60元或4.88%，來到1290元。