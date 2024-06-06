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輝達研發中心「可能靠近台北」？蔣萬安：會努力跟黃仁勳爭取

▲台北市長蔣萬安出席「113年臺北市勞動安全獎頒獎暨表揚活動」。（圖／北市府提供）
▲台北市長蔣萬安出席「113年臺北市勞動安全獎頒獎暨表揚活動」。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定。對此，台北市長蔣萬安今日表示，會持續的努力爭取，因為台北市匯聚最多的人才

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蔣萬安今日出席「113年臺北市勞動安全獎頒獎暨表揚活動」，媒體詢問昨天黃仁勳說研發中心可能靠近台北，是否已經確定可以靠近台北?蔣萬安說，「靠近台北，如果越靠越近，能在台北當然是最好」，其實輝達的台灣總部現在已經在內湖，而且他們的第一個人工智慧研發中心也在內科，當然現在R&D Center，也會持續的努力爭取，因為臺北市匯聚最多的人才。

蔣萬安誰，昨天黃仁勳也提到接下來他希望用近千人，包括像AI researchers，還有system engineers（系統工程師）、software engineers（軟體工程師）等等，這些台北市當然相對的優勢，所以我們會持續努力也很希望輝達能夠落腳在臺北。

媒體詢問，黃仁勳昨天有提到就是好像有在選址上面還沒有確定，有提出兩個條件，會不會再提出更多的誘因，吸引他到來台北?蔣萬安表示，所以市府一直有在積極的接洽聯繫，也很願意能夠了解輝達他們實際的需求，一定盡可能的來給予各方面的協助。市府也會在經過討論之後，給予最佳的條件跟優惠，傾全力希望能積極爭取輝達在台北設研發中心。


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