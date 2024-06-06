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蒲亭揚言：俄國考慮提供飛彈打擊西方國家！核升級「並非不可能」

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在聖彼得堡的經濟論壇上，與許多國際媒體高階編輯會談。蒲亭表示俄羅斯可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，並稱核升級並非不可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在聖彼得堡的經濟論壇上，與許多國際媒體高階編輯會談。蒲亭表示俄羅斯可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，並稱核升級並非不可能。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在聖彼得堡的經濟論壇上，與許多國際媒體高階編輯會談，蒲亭提出了不少直率的警告，包括俄羅斯可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，就像是西方國家提供烏克蘭飛彈來攻擊俄羅斯一樣。蒲亭也強調，核升級並非不可能，「西方認為俄羅斯永遠不會使用核武」，但如果有人威脅到俄羅斯領土和主權，「我們可以使用能使用的一切手段」。

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綜合外媒報導，蒲亭在每年舉辦的聖彼得堡經濟論壇上都會發表談話，但在俄烏戰爭爆發後，蒲亭就取消了與媒體對談的環節，去年一些歐美國家的媒體甚至根本未受邀前往採訪。今年蒲亭則是再度與國際媒體會談，包括《美聯社》、《路透社》等媒體均在場，蒲亭對這些曾被視為對俄羅斯不友善的西方媒體侃侃而談。

蒲亭表示，西方國家最近的行動將進一步破壞國際安全，並可能導致「非常嚴重的問題」。蒲亭指的是美國和德國最近同意烏克蘭使用他們提供的武器來攻擊俄羅斯本土。蒲亭認為，這標誌著「他們直接參與針對俄羅斯的戰爭，我們保留採取同樣行動的權利」。

蒲亭強調，如果有人提供他國武器「來攻擊我們的領土並給我們製造麻煩，為什麼我們沒有權利提供同等級武器，給那些有意攻擊西方國家敏感設施的政權？」蒲亭沒有具體說明會向哪些國家提供武器，但確實明言俄羅斯將保留這個選項。

而被問到核升級的風險時，蒲亭表示，「出於某種原因，西方認為俄羅斯永遠不會使用它，但是我們有核武準則，可以讀讀它的內容」。蒲亭強調，如果有任何行為對俄國的領土完整性或主權造成威脅，「我認為我們將動用能夠使用的一切手段」，提醒外界絕對不該輕率以對。

蒲亭也再次否認俄羅斯會攻擊北約成員國，「他們認為俄羅斯想要攻擊北約，這完全是無稽之談」，蒲亭強調，「你們不應該把俄羅斯視為敵人，這樣只會傷害你們自己」。

蒲亭還談到了美國大選，表示莫斯科將與美國人民選出的任何一位總統合作，並稱川普封口費案被判有罪，是利用法院系統來進行政治鬥爭的結果。

蒲亭也替自己出兵烏克蘭辯護，稱此戰的起因源於2014年烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）被推翻，蒲亭認為這是美國在背後操縱的政變，侵犯了莫斯科的勢力範圍，蒲亭還說烏克蘭在戰爭中的傷亡人數是俄羅斯的5倍，這說法與西方國家的估計大相徑庭。

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