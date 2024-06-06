馬斯克「輝達晶片」沒讓特斯拉先用！投資者氣炸 改買輝達股票
美國財經媒體《CNBC》近日報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）號稱要打造該公司電動車的AI能力，還曾在今年4月的財報會議上表示，對輝達H100晶片的需求將增加至3.5萬至8.5萬之間，今年將投注100億美元用於AI訓練，卻被發現將原先要給特斯拉的1.2萬枚H100GPU晶片，優先提供給了社群平台「X」（前稱為推特），以及旗下新創公司「xAI」。有特斯拉的長期投資者認為，這意味著電動車業務目前並非馬斯克的首要目標，對於身兼多間公司創辦人或行政總裁的馬斯克，是否將特斯拉的利益放在首位感到擔憂。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《商業內幕》報導，自今年年初以來，特斯拉的股價已下跌超過30%，面臨消費者需求疲軟、競爭日益激烈等挑戰，似乎在營運方面出現不少困難。特斯拉長期投資者、大股東格伯（Ross Gerber）批評，馬斯克在特斯拉做得不夠，特別是他於2022年高調收購原推特（Twitter）之後，而將價值約5億美元的AI晶片先轉給X平台，很有可能會推遲特斯拉在全自動駕駛和其他AI項目的開發進度。
馬斯克則坦言，輝達確實先將H100晶片轉給了X平台，但這是因為「特斯拉沒有地方能安裝並啟用輝達晶片，所以只能先放在倉庫。德州超級工廠的擴建工程快要完成。那裡會是5萬枚H100晶片訓練全自動輔助駕駛的地方。」
對於這樣的說法，格伯並不買單，因為他曾親臨特斯拉位於德州奧斯汀的超級工廠， 「對於我見過的最大的工廠來說，說沒有地方放東西是一個奇怪的藉口。」
格柏認為，馬斯克這麼做的動機很明顯，坦言：「身為1名投資者，我已經做了我需要做的事情，我不得不出售大量特斯拉股票，現在擁有輝達似乎更明智些」，他已將輝達轉為其操盤基金的優先持股，並對馬斯克試圖在特斯拉獲得560億美元的薪酬、擁有該公司至少25%控制權等要求不滿。
不過，也不是所有人都不認同馬斯克領導特斯拉的方式，如億萬富翁投資者兼大股東巴隆（Ron Baron）就在一封公開信中表示，他支持馬斯克560億美元的薪酬方案，大讚馬斯克是這家電動車公司的「關鍵人物」。
※【NOWnews 今日新聞
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