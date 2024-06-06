iPhone快貼保護貼！蘋果保固再限縮：「單一小裂痕」需自費維修
外媒報導指出，蘋果6月起針對iPhone和Apple Watch維修和保固政策有重大改變，單一細小裂紋不在保固範圍內，需由用戶自行支維修費用。以iPhone 15的螢幕維修費來看，過了保固之後的費用為8990元至1萬2290元不等，費用並不便宜，不如先買好保護效果較好的螢幕保護貼或是手機保護殼比較實際。台灣部分，原廠授權維修中心正在確認狀況中。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果判定保固再限縮！根據外媒《9TO5Mac》報導，蘋果從6月開始針對手機和手錶的保固維修政策進行調整，以往iPhone或Apple Watch螢幕出現「單一細紋裂痕 」（single hairline cracks）時，只要手機還在保固期內，同時機身沒有其他明顯的撞擊點或其他損害，蘋果官方都會提供免費保固。
但原本蘋果相關條款中，是針對製造或材料缺陷導致的細小裂紋提供基本保固，可是人為或材料缺陷難以判斷，導致直營店、授權維修中心的保固標準容易出現差異，進而引發爭議，因此，6月起直營店及官方授權服務中心，單一細紋裂不再享有保固，如果戶針對該問題送修，將會被判定是意外損壞，不在蘋果保固範圍內，意味著，用戶必需自費維修。
而螢幕維修費用高昂，以iPhone 15系列螢幕來看，要價8990元至1萬2290元不等，不如先行添購保護效果較佳的螢幕保護貼，或是手機保護殼來減少螢幕出現意外。至於台灣相關政策修改部份，《NOWnews》詢問原廠授權維修中心，目前正在確認是否會跟進。