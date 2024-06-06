輝達市值破3兆 美政府將查輝達、OpenAI、微軟是否壟斷AI產業
AI晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳訪台期間，不僅掀起一股人工智慧旋風，公司市值更突破3兆美元大關、超越蘋果成為全球第二大最有價值公司，與此同時美國政府監管機構也達成協議，將針對輝達、OpenAI與微軟等公司進行調查，檢視是否有壟斷行為。
國際中心楊智傑／綜合報導
輝達週三（5）股價持續飆升，收盤市值突破3兆美元大關，僅次於微軟的3.15兆美元，是美股市值全球前兩名。《紐約時報》週三也引述兩位知情人士消息指出，美國監管機構已達成協議，將對微軟、OpenAI和輝達在AI市場的主導地位進行反壟斷調查。
報導指出，消息人士稱這項協議由美國司法部、聯邦貿易委員會（FTC）高階官員主導下通過，其中美國司法部將帶頭調查輝達是否違反了反壟斷法，FTC則將主導檢視OpenAI與微軟的商業行為。
美國司法部反壟斷部門高階官員Jonathan Kanter上週在史丹佛大學人工智慧會議發表開幕致詞時指出，AI依賴大量的數據和算力，這給予已經居於主導地位的企業帶來巨大優勢。
此外，面對輝達的主導地位，包含英特爾、Google、微軟、Meta、思科、博通、超微、惠普等8家科技巨頭也宣布成立產業小組「Ultra Accelerator Link」（UALink），要挑戰NVIDIA的 NVLink 技術。