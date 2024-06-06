Foodie Chest吃貨盒子攜手緩緩推聯名餐盒 6/8一日店長快閃獨賣
全新上市美式餐飲品牌「Foodie Chest 吃貨盒子」今年推出全新視覺，相中橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」的簽約潮流藝術家「緩緩」跨界聯名，透過「緩緩」的角色兔子 Dilo，呈現全新的餐盒視覺，年底也將推出與「緩緩」結合的主題餐車。為了此次合作，「緩緩」也將在本週六（6/8）擔任一日店長，當天在限定時段到店消費，都能獲得創作者現場簽繪，當天同時有緩緩限量手作作品與小型公仔獨賣。
記者林莞茜／綜合報導
「Foodie Chest 吃貨盒子」堪稱街頭美食專家，初期產品以美式雞肉飯、捲餅、燒咖哩飯為主，接下來也將推出各國的街頭小吃料理。對於選擇新銳插畫家緩緩作為此次聯名對象，「Foodie Chest 吃貨盒子」負責人林至品説：「緩緩的作品讓我一看到就無法移開目光，其中主角兔子 Dilo 在作品中，是認真地在體驗這個世界上的任何事物，並不只是單純的賣萌可愛。」
「Foodie Chest 吃貨盒子」希望成為每一位消費者靈魂探索的能量補給站，從緩緩的作品中，負責人林至品感受到創作者想帶給大家「街頭、自由、隨性」的意象，希望消費者在體驗美食的過程中，也能透過視覺感受到品牌想帶給大家的可愛潮流感，享受美食同時享受人生。
此次「緩緩」為吃貨盒子設計的餐盒視覺以「海盜尋寶」為主題，對於設計發想，創作者Nick表示：「這次設計概念之所以尋寶為出發是希望消費者和吃貨盒子一起探索寶藏級美食，利用動態的俏皮方式把尋找的過程繪製出來，一直到最後找到寶箱打開，散發出滿滿的香氣，看到發光的食物，想營造出大家對美食那種期待又興奮的心情。」他認為「Foodie Chest 吃貨盒子」。
除了餐盒的聯名合作外，「Foodie Chest 吃貨盒子」在台北當代藝術館內的 MOJO 1921 咖啡店，也特別舉辦緩緩一日快閃活動，在 6/8（六）下午1300-1500間，凡是到店內消費，有機會獲得限定的緩緩酷卡，並且獲得創作者親自簽繪，當天緩緩也特別準備限量的手繪作品與小型公仔現場獨賣！