高捷演老大太入魂！曾有人給資源要他開堂口　霸氣模樣被視為標竿

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《南國再見，南國》的高國興、《千禧曼波》和《台北晚九朝五》的捷哥，到近年《角頭》的陳金貴，高捷演過的黑幫角色不勝枚舉，戲中，他一句話、一個凌厲眼神都彷彿能讓空氣凝結，非常到位。高捷曾經透露，不少人深信他真的混過幫派，有道上朋友要提供資源讓他開堂口，也有大哥牽著他的手說：「做流氓就是要像他這樣！」還說碰到任何事都可以打電話。
高捷從不排斥也不擔心演同性質的角色，一來開心有人找他演戲，二來對高捷來說，扎實的表演，可以在雷同的角色演出不同層次，這就是功力，更何況做好表演也是演員的本分，他也替自己演過的黑道角色正名，「不能叫我壞人！要叫老大！」
電影、電視劇和MV中，高捷的黑道大哥形象深植人心，近日他為南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》出任代言人，再度詮釋黑幫老大角色，廣告以黑白兩色為基調，高捷在茶室和人談判，只有短短一句「你是好人？還是壞人？」的台詞，高捷從準備喝茶的手勢、眼色流動及眉宇間的殺氣，令人不寒而慄。
最後談判破裂，高捷率領一票男女手下現身天台，高捷光走路的姿勢就足以震懾全場，文案寫下：「無論好壞，只有輸贏」、「號召千萬兄弟前往戰場！高捷大哥準備幹一票大的，6/13與兄弟們一起戰到底！」預告《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，搶暑假遊戲旺季商機。