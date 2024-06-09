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高捷演老大太入魂！曾有人給資源要他開堂口　霸氣模樣被視為標竿

▲「黑道專業戶」高捷演大哥入魂，曾經有兄弟要給他資源開堂口，霸氣模樣還被道上人士視為模範。（圖／NOWnews攝影中心）
▲「黑道專業戶」高捷演大哥入魂，曾經有兄弟要給他資源開堂口，霸氣模樣還被道上人士視為模範。（圖／NOWnews攝影中心）

記者楊穎軒／綜合報導

66歲高捷入行37年，拍過的電影、電視劇超過150部，表演時渾然天成的江湖味，信手捻來的地道台語或黑話，讓他成為飾演黑道兄弟的不二人選，除了被封為「黑道角色專業戶」，真正的道上人士甚至要高捷開個堂口，還有大哥訓斥小弟時說：「真正要混，就要像高捷那個樣子！」

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高捷少年時期帶女伴去戲院，被電影公司老闆遞名片，此後，編劇朱天文、製片張華坤就常去他經營的咖啡廳閒聊，並把高捷介紹給導演侯孝賢，侯導初見高捷便誇他神似奧斯卡影帝艾爾帕西諾，極力說服高捷演戲，國片《尼羅河女兒》就成為高捷的出道作，那年他29歲。1992年《少年吔，安啦！》是高捷首次演出黑道大哥，沒想到，這一演，往後30多年就被定型。

▲高捷（右）在侯孝賢的執導的《千禧曼波》演黑道，與舒淇在酒店邂逅。（圖／高捷臉書）
▲高捷（右）在侯孝賢的執導的《千禧曼波》演黑道，與舒淇於酒店邂逅。（圖／高捷臉書）
《南國再見，南國》的高國興、《千禧曼波》和《台北晚九朝五》的捷哥，到近年《角頭》的陳金貴，高捷演過的黑幫角色不勝枚舉，戲中，他一句話、一個凌厲眼神都彷彿能讓空氣凝結，非常到位。高捷曾經透露，不少人深信他真的混過幫派，有道上朋友要提供資源讓他開堂口，也有大哥牽著他的手說：「做流氓就是要像他這樣！」還說碰到任何事都可以打電話。

高捷從不排斥也不擔心演同性質的角色，一來開心有人找他演戲，二來對高捷來說，扎實的表演，可以在雷同的角色演出不同層次，這就是功力，更何況做好表演也是演員的本分，他也替自己演過的黑道角色正名，「不能叫我壞人！要叫老大！」

▲高捷在《少年吔，安啦！》首次演出本土黑道大哥，開創台灣黑幫新形象。（圖／牽猴子股份有限公司）
▲高捷在《少年吔，安啦！》首次演出本土黑道大哥，開創台灣黑幫角色新形象。（圖／牽猴子股份有限公司）
電影、電視劇和MV中，高捷的黑道大哥形象深植人心，近日他為南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》出任代言人，再度詮釋黑幫老大角色，廣告以黑白兩色為基調，高捷在茶室和人談判，只有短短一句「你是好人？還是壞人？」的台詞，高捷從準備喝茶的手勢、眼色流動及眉宇間的殺氣，令人不寒而慄。

最後談判破裂，高捷率領一票男女手下現身天台，高捷光走路的姿勢就足以震懾全場，文案寫下：「無論好壞，只有輸贏」、「號召千萬兄弟前往戰場！高捷大哥準備幹一票大的，6/13與兄弟們一起戰到底！」預告《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，搶暑假遊戲旺季商機。

▲代言無數遊戲的高捷，相當投入《波拉西亞戰記》情境。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼高捷代言線上遊戲《波拉西亞戰記》，舉手投足都是殺氣，展現硬底子演技。（圖／NOWnews攝影中心、波拉西亞戰記臉書）
▲▼高捷代言線上遊戲《波拉西亞戰記》，舉手投足盡顯殺氣。（圖／NOWnews攝影中心、波拉西亞戰記臉書）

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