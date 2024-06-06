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曾被林智勝砲轟！前韓國強投林昌勇賭博欠債189萬　遭詐欺罪起訴

▲林昌勇以超過150公里的快速球和犀利的滑球聞名，g生涯多次入選韓國國家隊，在國際賽讓中華隊吃足苦頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昌勇以超過150公里的快速球和犀利的滑球聞名，g生涯多次入選韓國國家隊，在國際賽讓中華隊吃足苦頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

作為中華隊國際賽的老對手，前韓國國家隊強投林昌勇在退役後陷入賭博和詐欺案件，根據多家韓媒報導，林昌勇曾向一名友人借款8000萬韓元（約合189萬台幣）作為賭博資金，但未按期償還，近日他被以詐欺罪起訴，案件將於6月11日進行第二次審判。

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報導中指出，韓國光州地方法院將於6月11日對林昌勇進行第二次審判，他於2019年在菲律賓向一名友人借款189萬台幣後未按期償還，並於今年1月24日被起訴。

光州地檢重要經濟犯罪調查部指出，林昌勇向友人承諾「3天後會賣掉妻子名下的股票來償還債務」，但林昌勇卻將借款用於賭博，遲遲未能償還，因此被以詐欺罪名起訴。

林昌勇陷賭博醜聞　被判處6個月有期徒刑

現年48歲的林昌勇在韓職一共累計760場出賽，累計258次救援成功，並於1999年拿下韓職防禦率王。2008年林昌勇轉戰日本職棒，在東京養樂多燕子隊效力5年，並於2009年至2011年入選日職明星賽，他在日職累計出賽238場，取得11勝13敗、128次救援成功，防禦率2.09。

2013年林昌勇展開旅美生涯，與芝加哥小熊隊簽下2年65萬美元的合約，在小熊效力期間，他僅短暫在大聯盟出賽6場，表現平平。2014年球季前小熊隊與他簽下小聯盟合約，但不到兩個月，林昌勇就被釋出，結束短暫美職生涯。之後，林昌勇選擇回到韓國，與老東家三星獅簽價值5億韓元合約。

前南韓國家隊守護神林昌於2019年3月宣布退休，結束24年職棒生涯。林昌勇退休後依舊無法戒除賭癮，而在球員時期，他就曾陷入賭博醜聞，2015年底他因在澳門賭博被起訴，遭韓職禁賽72場，2016年轉披起亞虎戰袍，在日本沖繩移地訓練期間又發生無照駕駛車禍，2018年季末遭起亞虎釋出。

此外，林昌勇2021年也因未償還借款1500萬韓元（約合35.4萬台幣）而被控詐欺，2022年他又因賭博被捕，並被判處有期徒刑6個月，緩刑2年。

中華隊國際賽的老對手　曾被林智勝砲轟吞敗

林昌勇生涯多次入選韓國國家隊，參加過1998年曼谷亞運、1999年亞錦賽、2000年雪梨奧運、2002年釜山亞運，以及2003年亞錦賽，在國際賽讓中華隊吃盡苦頭；其中最令球迷印象深刻的是，他在2006年球季後代表三星獅參加第二屆亞洲職棒大賽，當時被La new熊（現為樂天桃猿）林智勝擊出全壘打，因此成為敗戰投手。

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