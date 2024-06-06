回心轉意！外資轉買215億、投信續買　台股漲417點、再創收盤新高

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台北股市今日開盤大漲371.25點、來到21856.13點，隨後在台積電等權值股走高，再加上金融、傳產股也有表現，盤中最高點來到21970.63點，創下歷史新高，終場上漲417.82點或1.94%，收在21902.7點，創下收盤新高點，並且一口氣站上所有均線，成交量也稍稍放大到4960.39億元。不過中小型股卻呈現不同調，開在盤上最高來到261.84點，不過隨後跳水翻黑，雖然午盤買單挹注之下翻紅，不過還是呈現震盪，終場不敵賣壓，下跌0.05點或0.02%，收在259.38點，成交量為1207.03億元。
今日電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍下降到61.7%，人氣有稍微流向其他族群。權值股表現強勁，尤其是權王台積電，時隔兩年，在昨日宣布實施庫藏股計劃，並且斥資金額高達41億元，創下新高，目標價598到1281元，激勵今日開盤跳空大漲39元、來到893元，最高來到899元，刷新新天價，並且離900元只有一步之遙，終場則是上漲40元或4.68%，收在894元，貢獻大盤指數就有311點，也就是說今日有74%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海開高後遇到賣壓，終場收斂到上漲2元或1.14%，收在今日最低點177.5元；聯發科則是開高走高，終場上漲60元或4.88%，收在1290元，貢獻大盤指數有25點。
今日個股成交量排行榜前五名為：開發金、陽明、萬海、金寶、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、鴻海、奇鋐、萬海。