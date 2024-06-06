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超高規格！阿曼男足搭「國王專機」降臨台北　足協曾砸600萬包機

▲2017年亞洲盃資格賽，中華男足包機直飛土庫曼，當時也是由「魔法教頭」Gary White領軍。（圖／記者路皓惟攝）
▲2017年亞洲盃資格賽，中華男足包機直飛土庫曼，當時也是由「魔法教頭」Gary White領軍。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/綜合報導

世界盃資格賽第二輪最後一場主場，中華男足於今（6）日晚上7點在台北田徑場迎戰勁旅阿曼，力拚自1997年世界盃資格賽亞洲區以來的首積分。阿曼男足此次特地搭乘國王專機來台，展現高規格待遇。值得一提的是，中華足協也曾在2017年亞洲盃資格賽期間花費600萬包機，寫下台灣足球歷史。

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此次阿曼男足搭乘國王專機來台參加亞洲盃資格賽，通常是FIFA世界盃等級球隊才享有如此高待遇。由於台灣與阿曼沒有直航，故阿曼特別安排國家隊搭乘「國王專機」，阿曼男足於3日晚上11點從阿曼起飛，於4日早上8點在曼谷中停一小時，隨後再飛抵桃園國際機場。

值得一提的是，中華男足在2017年亞洲盃資格賽時也曾搭乘包機出征客場。當時，中華男足包機從卡達直飛土庫曼，寫是台灣足球史上第一次，也是繼2013年WBC經典賽中華成棒隊之後，再次有國家隊包機遠征。據了解，當時中華足協花費將近600萬。

當時中華男足搭乘的是CRJ-200 50座級支線噴氣飛機，可以搭載50名乘客，是目前世界上最安全、環保、舒適的商用噴射機。中華男足隊職員和球隊總計37人，坐起來相當舒適，從卡達直飛土庫曼首都阿什哈巴特，再轉國內線班機前往土庫曼巴希，以減少國腳們舟車勞頓之苦。

中華男足晉級無望　力拚27年來首積分

阿曼男足目前世界排名第77，亞洲排名第11，已連續3屆踢進亞洲盃會內賽，是中華隊所在分組中最強勁的對手。對於阿曼來說，想要晉級下一輪，對戰中華男足非贏不可。

至於中華男足在世界盃資格賽第二輪已經連敗4場，4場比賽僅攻入1球，且失掉11球，目前在D組排名墊底，雖然已經無緣晉級下一輪，但目標是力拚27年來世界盃資格賽首積分。

中華男足vs阿曼　對戰關鍵數據

這是中華男足與阿曼第二次正式交手。
雙方於2023年11月首次交手，當時阿曼以3：0擊敗中華男足。
阿曼在最近4場正式比賽中保持不敗，並在其中3場比賽中完封對手。
阿曼今年在6場正式比賽中僅輸1場，唯一落敗是2023年AFC亞洲盃小組賽以1：2敗給鄰國沙烏地阿拉伯。
中華男足在最近4場比賽中全部失利。

▲由於台灣與阿曼並無直飛航線，阿曼安排男足國家隊搭乘「國王專機」抵台比賽。（圖／中華足協提供）
▲由於台灣與阿曼並無直飛航線，阿曼安排男足國家隊搭乘「國王專機」抵台比賽。（圖／中華足協提供）

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